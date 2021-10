"The Westin Leipzig" "Packen Sie Ihren Stern ein": Gil Ofarim berichtet von Antisemitismus in Leipziger Hotel

Auf Instagram hat Gil Ofarim erzählt, dass er in Leipzig im Hotel einchecken wollte, aber ignoriert wurde. Als er nachfragte, hätten sich Hotelmitarbeiter antisemitisch geäußert.

Seine Fassungslosigkeit ist Gil Ofarim anzusehen. Den Tränen nahe sitzt der Sänger auf den Stufen vor dem "Westin" Hotel in Leipzig und erzählt in einem knapp zweiminütigen Video, was ihm gerade geschehen ist. "Ich bin gerade sprachlos", sagt er.

Ofarim wollte einchecken und stand in einer längeren Schlange an der Rezeption. Es habe Probleme mit dem System gegeben, soll ihm gesagt worden sein. Für ihn kein Problem, bis nach und nach Menschen aus der Schlange gezogen wurden und einchecken durften. "15 Minuten später komme ich dran und frage: 'Entschuldigen Sie bitte, was ist los?'", berichtet Ofarim, woraufhin ihm ein "Herr W." gesagt habe, man wolle die Schlange entzerren. Dass er ja auch in der Schlange stehe, sei für den Mitarbeiter nicht von Relevanz gewesen.

Sichtlich schockiert berichtet Ofarim, was dann passiert ist. Ein Anwesender soll ihm zugerufen haben, er solle seinen Davidstern abnehmen, den er an einer Kette um den Hals trägt. "Und da sagt der Herr W.: 'Packen Sie Ihren Stern ein'", erzählt Ofarim fassungslos. Wenn er den einpacke, dürfe er einchecken, sei ihm gesagt worden. "Deutschland 2021", beendet er sein Video resigniert. In der Bildunterschrift erläutert Ofarim, dass es nicht das erste Mal gewesen sei, dass ihm Antisemitismus begegnet sei. "Haben wir denn nichts aus der Vergangenheit gelernt? Bin sprachlos! Es ist nicht das erste Mal, aber irgendwann reicht es", schreibt er.

Unterstützung im Netz

In den Kommentaren erhält er viel Zuspruch und auch auf Twitter wird das Video gerade schnell verbreitet. "Ekelhaft. War gestern auch im Westin Leipzig. Lieber Gil, es tut mir sehr leid, dass dir so etwas Menschenverachtendes und STRAFBARES !!! widerfahren ist. Und glaubt ihr immer noch Antisemitismus is a thing of the past", twitterte Schauspieler Daniel Donskoy. Der Präsident des Zentralrats der Juden, Dr. Josef Schuster, äußerte sich ebenfalls auf der Plattform. "Die antisemitische Anfeindung gegen Gil Ofarim ist erschreckend. So wie zu hoffen ist, dass das Westin personelle Konsequenzen zieht, hoffe ich ebenso, dass wir künftig auf Solidarität treffen, wenn wir angegriffen werden", heißt es auf dem Kanal.

Auf Anfrage des stern ließ ein Sprecher für das "The Westin Leipzig" mitteilen: "Wir sind besorgt über diesen Bericht und nehmen diese Angelegenheit sehr ernst. Wir versuchen mit allen Mitteln, mit Herrn Ofarim in Kontakt zu treten, da wir dringend herausfinden müssen, was hier passiert ist. Unser Ziel ist es, alle unsere Gäste und Mitarbeiter zu integrieren, zu respektieren und zu unterstützen, unabhängig davon, welcher Religion sie angehören."