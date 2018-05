Es müssen schwere Zeiten sein für Gil Ofarim (35, "On My Own"). Am 4. Mai 2018 verlor der Musiker seinen geliebten Vater Abi Ofarim. Der israelische Sänger starb nach langer, schwerer Krankheit im Alter von 80 Jahren in seiner Wahlheimat München. Jetzt nahm sein Sohn via Instagram Abschied von seinem Vater. Zu einem Bild von Abi Ofarim postete dessen Sohn Gil nur kurz "Aba", das hebräische Wort für Vater.

Zahlreiche Fans kommentierten den Post bereits und wünschen dabei ihrem Idol vor allem viel Kraft nach dessen Verlust. Es ist nicht Gil Ofarims erster Post seit dem Tod seines Vaters. Vor vier Tagen veröffentlichte er ein Bild, dass vier Hände zeigt, die einander festhalten. Dieses Foto kommentierte er nicht.