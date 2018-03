Spätestens nach dem ersten feurigen Tango, den Sänger Gil Ofarim und Profitänzerin Ekaterina Leonova aufs RTL-Parkett legten, brodelte die Gerüchteküche. Obwohl Ofarims Ehefrau Verena kurz vor dem Start der Tanzshow das zweite gemeinsame Kind bekommen hatte, vermuteten damals viele, dass es um die Ehe der beiden schlecht beschert wäre. Im Interview mit der Zeitschrift "Bunte" spricht Verena Ofarim nun erstmals über ihre Ehe und gibt zu, dass die Zeit bei "Let's Dance" die beiden entfremdet hat.

Gil Ofarim hat seine Frau Verena wohl schon früher betrogen

"Der Albtraum begann mit Gils Teilnahme bei 'Let's Dance' vergangenes Jahr", erzählt sie dem Magazin. "Wenige Wochen vor dem Start kam unsere Tochter Anouk auf die Welt. Ich war also allein mit zwei kleinen Kindern zu Hause. Am Anfang hat Gil seine Teilnahme noch locker genommen, wurde aber von Mal zu Mal verbissener." Sie habe ihn vorher ermutigt, an der Show teilzunehmen, wollte, dass alle sehen, wie talentiert ihr Mann ist. Eifersüchtig sei sie da noch nicht gewesen, sagt Verena Ofarim. "Da Gil mich bereits in der Vergangenheit betrogen hatte, sprachen wir anfangs sehr offen über die mögliche Wiederholung seines Musters. Aber ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass er unsere Ehe und das Leben mit unseren beiden Kindern aufs Spiel setzen würde", gibt sie zu.

Das Paar hat vor Gericht um die Kinder gestritten

Als sie ihren Mann nicht beim Training besuchen durfte, wurde die 31-Jährige ihren Angaben zufolge skeptisch. "Ich spürte, dass da was in der Luft liegt", erzählt sie. Beweise für eine angebliche Untreue habe sie ebenfalls gefunden. "Als ich ihn damit konfrontierte, sagte er, er wisse auch nicht, wie das passieren konnte, er müsse seinen Gefühlen nachgehen und das Geschehene abklären", sagt die Designerin. Was folgte waren heftige Streitereien. Verena Ofarim erlitt offenbar einen Nervenzusammenbruch, lies sich deshalb in eine Klinik einweisen.

Danach sei der Zoff erneut eskaliert. "Er schrie wieder auf mich ein und bezeichnete mich als kranke und schlechte Mutter, drohte, mir die Kinder wegzunehmen, und beschimpfte mich mit wüsten Kraftausdrücken, bis ich am Boden lag und weinte", erzählt sie der "Bunte". Tatsächlich leben die zwei Kinder heute bei Gil Ofarim. Und das, obwohl Verena Ofarims Ärzte angeblich schriftlich bestätigten, dass sie trotz ihres Nervenzusammenbruchs in der Lage wäre, sich gut um sie zu kümmern. Trotzdem darf sie die beiden derzeit wohl nur unter behördlicher Aufsicht sehen. "Ich habe meine Kinder verloren, mein Zuhause, meine große Liebe und alles, woran ich geglaubt habe", klagt sie im Interview.



Gil Ofarim wollte sich laut "Bunte" nicht zu den Vorwürfen seiner Noch-Ehefrau äußern. Auf Instagram erklärt er allerdings, die beiden hätten sich schon vor Wochen in einem gerichtlichen Vergleich geeinigt. "Unabhängige Fachleute und alle Beteiligten kamen zu dem Schluss, dass unsere Kinder momentan besser bei mir aufgehoben sind und die Mutter sie nicht alleine sehen kann. Ich bin über dieses Ergebnis traurig, aber muss damit genauso umgehen", schreibt Ofarim. "Dass Verena an die Öffentlichkeit geht und mich mit der Verantwortung allein lässt, ist sehr schade. Ich hoffe sehr, dass Verena bald wieder gesund wird", fügt er hinzu.