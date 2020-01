In der Netflix-Serie "Sex Education" gibt sie Ratschläge in Sachen Beziehung, Liebe und Sex. In ihrem Privatleben setzt Gillian Anderson (51, "Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI") auf eine durchaus ungewöhnliche Regel: Keine gemeinsame Wohnung mit ihrem Partner. Wie sie in einem Interview mit "The Times" sagte, hält sie es für besser, nicht mit Peter Morgan (56, "Bohemian Rhapsody") zusammenzuleben.

"Das ist ein schönes Gefühl"

Die Schauspielerin und der Drehbuchautor sind seit 2016 ein Paar. Deshalb müssten sie aber noch lange nicht unter einem Dach wohnen. Anderson orakelt: "Wenn wir das tun würden, wäre unsere Beziehung am Ende. Es funktioniert so gut wie es ist. Es fühlt sich immer wieder besonders an, wenn wir zusammentreffen."

Die gelegentliche Distanz tue vor allem ihr persönlich gut, verrät Anderson: "Ich fange an, die Person zu vermissen, mit der ich zusammen sein möchte. Das ist ein schönes Gefühl."