Richtigstellung bezüglich einigen unwahren Presse Berichten zu meiner Person aufgrund Melanie Müllers Charity Event am 25.03.2018: Melanie Müller, ich finde es sehr schade, dass Du die Tatsachen so verdrehst! Ich wollte für Dich und die Kinder sehr gerne kommen, auch auf eigene Kosten! Da ich aber letzten Sonntag notfallbedingt ins Krankenhaus eingeliefert wurde wegen einem Bandscheibenvorfall und erhöhtem Fieber, war es mir leider nicht möglich nach Leipzig zu kommen! Du hast die Tage kurz vor dem Event auf keine Anrufe von meinem Management reagiert und warst den ganzen Sonntag telefonisch auch nicht erreichbar für uns. Es war nie die Rede davon in Leipzig zu übernachten, da ich Sonntag Abend zu Cathy Lugner musste und ich Montags eigentlich einen TV Dreh gehabt hätte in Düsseldorf, welchen ich leider ebenfalls absagen musste wie alle meine Termine vergangene Woche! Was ist denn eigentlich Dein Problem? Ich habe Dir nix getan, wollte nur helfen und das ist jetzt der Dank?! Schade tut mir sehr weh, dass Du so bist! Ach und mein Hund ist kein Köter, sie hat einen besseren Charakter als Du!

