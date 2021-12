Gemeinsame Fotos mit ihrem Freund Iain Bethke sucht man auf dem Instagram-Account von Gina-Maria Schumacher vergeblich. Zu Weihnachten machte das Paar nun eine Ausnahme.

Springreiter Iain Bethke ist seit mehreren Jahren der Mann an der Seite von Gina-Maria Schumacher. 2017 bestätigte Sabine Kehm, Managerin der Familie Schumacher, am Rande einer Veranstaltung in München die Beziehung. "Es ist ihr Freund, sie sind seit längerer Zeit zusammen", antwortete die 57-Jährige auf die Frage nach Schumachers Begleiter. In der Öffentlichkeit tritt das Paar so gut wie nie zusammen auf. Zu Weihnachten posierten Bethke und Schumacher nun allerdings gemeinsam für eine Karte, die die 24-Jährige auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte.

Darauf sind die beiden in Jeans, Hemd und Westernhut zu sehen und posieren mit einem von Schumachers Pferden. "Frohe Weihnachten an alle, möge das Fest mit Liebe und Freude ausgefüllt sein", kommentierte die Tochter von Michael Schumacher das Foto, auf dem sie Bethke vertaggte. Der Instagram-Account des 26-Jährigen ist privat. Zu sehen ist aber sein Profilfoto, das ihn gemeinsam mit Gina Schumacher zeigt.

Familie Schumacher besitzt Ranch in der Schweiz

Aufgenommen wurde das Motiv der Weihnachtskarte auf der Ranch ihrer Mutter Corinna Schumacher in der Schweiz. Die 52-Jährige ist ebenfalls passionierte Westernreiterin und hat die Leidenschaft an ihrer Tochter weitergegeben. Gina Schumacher saß im Alter von drei Jahren zum ersten Mal auf einem Pferd und gehört heute zu den erfolgreichsten Athletinnen im Reining, einer besonderen Disziplin im Westernreiten.

In einer Doku für den Streaming-Anbieter Netflix gaben Familienangehörige und Wegbegleiter von Michael Schumacher zuletzt ungewohnt private Einblicke und sprachen auch über den tragischen Unfall des früheren Formel-1-Weltmeisters. Am 29. Dezember 2013 war Schumacher beim Skifahren in den französischen Alpen gestürzt und hatte trotz eines Helmes ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten. Wie es ihm rund acht Jahr nach dem Unglück geht, hält die Familie weiterhin geheim.

In der Doku kamen neben Schumachers Frau Corinna auch die Kinder Gina-Maria und Mick zu Wort. Er "würde alles aufgeben", um mit seinem Vater über Formel 1 reden zu können, sagte der 22-Jährige, der in dieser Saison beim Haas F1 Team debütierte.