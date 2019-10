Am Sonntagmorgen ist der britische Schlagzeuger Peter Edward "Ginger" Baker verstorben. "Es tut uns sehr leid, sagen zu müssen, dass Ginger heute Morgen im Krankenhaus friedlich verschieden ist", erklärte seine Familie via Twitter. Die Angehörigen bedankten sich für die Unterstützung der Fans in den vergangenen Wochen.

Am 25. September hatten die Familienmitglieder mitgeteilt, dass es nicht gut um den Musiker stehe. Ebenfalls per Twitter hatte man erklärt, dass Baker sich in kritischem Zustand befinde. "Bitte betet heute Nacht für ihn", hieß es unter anderem.

Baker, der wegen seiner roten Haare den Spitznamen "Ginger" verliehen bekam, galt als einer der besten Schlagzeuger der Welt. Das Musikmagazin "Rolling Stone" führt Baker aktuell auf Rang drei seiner Liste der 100 besten Schlagzeuger aller Zeiten. Die britische Supergroup Cream ("White Room") bestand aus Baker, Jack Bruce (1943 - 2014) und Eric Clapton (74).