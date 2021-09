Die enge Freundschaft zwischen Giovanni Zarrella und Pietro Lombardi beschreibt der Moderator im Interview als "eine Art zweiter Familie".

Wenn Sänger und Moderator Giovanni Zarrella (43, "Senza te (Ohne dich)") am Wochenende seinen Einstand als Gastgeber der neuen "Die Giovanni Zarella Show" (11.9., 20:15 Uhr, ZDF) feiert, wird Sänger Pietro Lombardi (29, "Senorita") als Gast in der Samstagabendunterhaltungsshow dabei sein. Warum das Ehrensache ist und was die beiden Künstler außer ihren italienischen Wurzeln verbindet, erzählt Zarrella im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.

Sie und Pietro Lombardi sind freundschaftlich eng miteinander verbunden. Was hat er zu Ihrer neuen Show gesagt?

Giovanni Zarrella: Pietro ist so stolz. Wir haben aber auch so viel zusammen erlebt. In seiner schweren Zeit nach der Trennung [von Ex-Ehefrau Sarah Engels (28) im Jahr 2016, Red.] haben meine Familie und ich versucht, ihn ein bisschen aufzufangen, weil er allein hier in Köln war. Und ich glaube, gemeinsam mit meiner Frau [Jana Ina Zarrella, 44], meinen Geschwistern und mit meinen Eltern konnten wir ihm ein gutes Umfeld geben. Wir haben ihm eine Art zweiter Familie gegeben neben seiner eigenen. Ich glaube, das war wichtig für ihn. Und dieses Gefühl der Dankbarkeit zeigt er mir jeden Tag. Das brauchen wir uns auch nicht sagen, das spüre ich. Wir sind immer füreinander da. Wir ticken bei vielen Sachen verschieden, aber was Freundschaft, Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung angeht, da sprechen wir die gleiche Sprache. Jeder Erfolg, den der andere feiert, ist auch für einen selbst eine große Freude.

Ihre Fürsorge konnte man auch während Pietro Lombardis Corona-Erkrankung Anfang des Jahres auf Instagram mitverfolgen. Da haben Sie und Ihre Frau ihn mit Lebensmitteln versorgt...

Zarrella: Ja, das stimmt. Wir haben ihm ein paarmal Essen vor die Tür gestellt. Gott sei Dank ist es auch bei Pietro gut ausgegangen. Auch er hatte keinen schlimmen Verlauf. [Jana Ina hatte sich im September 2020 infiziert]

Pietro Lombardi ist auch zu Gast in Ihrer ersten Show. Könnte das sein Comeback markieren? Er hat sich ja seit Anfang Juli zurückgezogen...

Zarrella: Ich weiß nicht, was davor noch geplant ist, vielleicht macht er auch vorher noch etwas anderes. Aber ich glaube schon, dass es TV-mäßig für ihn der neue Aufschlag ist. Ich freue mich natürlich, dass es bei mir ist, weil es ein Umfeld ist, in dem ihm nichts passieren kann, wo nur Menschen sind, die ihn lieben, die ihn unterstützen und die ihm nur Gutes wollen. Wir supporten uns immer, insofern war es gar keine Frage, ob er in der Sendung dabei sein wird. Ich glaube, Pietro hätte alles freigeschaufelt, um bei diesem wichtigen Tag für mich dabei zu sein. Wir wissen und spüren einfach, wenn dem anderen etwas wichtig ist. Er wollte dabei sein und ich wollte ihn auch unbedingt dabei haben, weil diese erste Show ja auch ein Kennenlernen für die ZDF-Zuschauer ist. Ich gehe natürlich nicht davon aus, dass mich alle kennen. Daher möchte ich mich einmal vernünftig vorstellen und da gehört auch dazu, dass man seine Freunde zeigt.

Wird Ihre Familie ebenfalls dabei sein?

Zarrella: Jana Ina wird sicherlich da sein - ob auch vor der Kamera, das ist noch nicht sicher. Das Gleiche gilt für meine Eltern.

Und Helene Fischer, wird sie dabei sein? Immerhin gehört sie auch zur ZDF-Familie und hat ja unlängst eine neue Single herausgebracht...

Zarrella: Dazu kann ich noch nichts sagen. Es sind ganz fantastische Namen dabei. Aber klar, Helene ist natürlich eine Wunschteilnehmerin - vermutlich für jede Sendung in ganz Europa.