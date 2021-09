Giovanni Zarrella führt am 11. September durch eine neue Show im ZDF.

Sänger und Moderator Giovanni Zarrella verrät, welche wichtige Rolle seine Mutter in seinem Leben und in seiner Karriere einnimmt.

Giovanni Zarrella (43) hat verraten, dass seine Mama Clementina einen sehr großen Einfluss auf sein Leben hat. "Oh, Sie können sich gar nicht vorstellen, wie gnadenlos ehrlich meine Mama sein kann", erklärt der Sänger und Moderator im Gespräch mit der "Bild am Sonntag". Wenn sie ihn ansehe, könne sie "direkt in mich und meine Seele" hineinblicken. Er führt aus: "Das sind magische Mutter-Fähigkeiten, die sie hat. Und deshalb ist sie auch die Einzige, die mich mit ihrer Kritik bis auf die Unterhose ausziehen kann und darf." Sie dürfe ihm alles sagen.

Ein Glück für Zarrella, dass Mama offensichtlich viel von seiner heutigen Ehepartnerin Jana Ina (44) hielt, mit der er seit 2005 verheiratet ist. "Giovanni, das ist eine tolle Frau! Nimm die und tu alles dafür, dass sie bei dir bleibt", habe sie ihm gesagt. Bekannt wurde der Sänger Anfang der 2000er Jahre mit der Band Bro'Sis. Damals sei er nach einer Nacht in einem Club mit einer hohen Rechnung nach Hause gekommen. Seine Mutter habe ihn "mit einer Kreditkartenabrechnung erwartet und mir so eine Standpauke gehalten, wie ich sie zuvor ungelogen noch nie erlebt habe".

Seine Mutter "weiß immer, was ich verdiene"

Seither achte der Sänger deutlich stärker auf sein Geld. Auch seine Verträge kenne sie: "Mama weiß immer, was ich verdiene, und sagt mir auch, wenn sie denkt, dass ich mehr verdient hätte." Zudem sei sie stets ehrlich mit ihm gewesen, "wenn etwas nicht gut für mich ist, oder auch, dass ich etwas nicht kann. Auch das ist Mutterliebe."

In knapp einer Woche geht Zarrella mit einem neuen Format auf Sendung. Am 11. September gibt es im ZDF ab 20.15 Uhr live den Auftakt zur neuen Reihe "Die Giovanni Zarrella Show" zu sehen. Der Sänger und Moderator wird das Ganze live aus Berlin präsentieren. Als Gäste werden unter anderem Andrea Berg (55), Maite Kelly (41), Nino de Angelo (57), Pietro Lombardi (29), Alvaro Soler (30), Sasha (49), Kerstin Ott (39) und Santiano erwartet. Und laut "Bild am Sonntag" soll als Ehrengast auch Mama dabei sein.