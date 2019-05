"Es fehlt eigentlich nur das Meer." Jana Ina und Giovanni Zarrella sinnieren in Folge drei ihres Podcasts "More Zarrella" über ihr Traumhaus. "Was ich gerne hätte, wäre ein Häuschen am Meer. Immer wenn Ferien sind, kann man da hinfahren", sagt sie. "Am liebsten auf Mallorca. Ich glaube, das ist ein Traum von vielen", sagt Giovanni. "Brasilien ist auch zu weit weg", sagt die gebürtige Brasilianerin. Doch auch in ihrer Wahlheimat Köln sind sie zufrieden.

"Ich habe das Gefühl, Köln ist ein großes Dorf", sagt Jana Ina. In der Domstadt kenne jeder jeden. "Es ist nicht die schönste Stadt, aber die schönste zum Leben, weil die Leute so nett sind", glaubt Giovanni Zarrella. Außerdem verrät er, dass er sich bei Bro'Sis mit Ross oft ein Zimmer geteilt habe. "Das war das Beste, was ich mir vorstellen konnte. Ross hat immer geputzt. Es war immer sauber."

"More Zarrella" erscheint immer am Mittwoch

Giovanni Zarrella startete seine Karriere in der Band Bro'Sis und arbeitet nach wie vor als Musiker und inzwischen auch als Moderator. Seine Frau Jana Ina wurde als Model bekannt und arbeitet ebenfalls als Moderatorin. Trotz ihrer oft zeitraubenden Jobs nehmen sich beide viel Zeit für ihre Familie. "Wir haben die identischen Aufgaben, Problemchen und Sorgen wie andere Familien. Wird sehr spannend, sich darüber auszutauschen", sagt Jana Ina Zarrella über den neuen Podcast.

Von "More Zarrella" gibt es zunächst zehn Folgen, die wöchentlich am Mittwoch bei stern.de, Spotify und iTunes abrufbar sind. "Wir werden wöchentlich über verschiedene Themen reden“, sagt Jana Ina über die Idee zum Podcast. Dabei sollen vor allem das Familienleben im Vordergrund stehen. "Nennen wir es den ganz normalen Familienwahnsinn. Wie sehen und leben wir zum Beispiel Themen wie Kindererziehung oder eigene Karriereplanung? Wie viel Fernsehen ist okay, wer organisiert was?", sagt Ehemann Giovanni Zarrella. "Der Podcast wird ein Mix aus Ratgeber, Unterhaltung und Therapiestunde - zumindest für uns selber." Viel Spaß beim Hören.

Die bisherigen Folgen von "More Zarrella":

Folge 1 - Work-Life-Balance

Folge 2 - Du bist, was du isst