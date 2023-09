"Familie ist alles für mich": Gisele Bündchen postet ein seltenes Foto auf Instagram, das sie mit ihren Eltern und ihren Schwestern zeigt.

Sie gibt einen seltenen Einblick in ihr Privatleben: Topmodel Gisele Bündchen (43) hat auf Instagram ein Foto gepostet, das sie mit ihrer Familie zeigt. Zwillingsschwester Patricia (43), den Schwestern Rafaela (35), Gabriela (42), Graziela (47) und Raquel (49), sowie Mutter Vania (75) und Vater Valdir (74).

"Immer in meinem Herzen und in meinen Gebeten", schreibt sie auf Englisch und in ihrer Muttersprache Portugiesisch dazu.

"Meine Familie ist alles für mich"

Erst vor wenigen Tagen hatte Bündchen im Magazin "People" offen über die schwierigen letzten Jahre gesprochen. "Es war eine sehr harte Zeit für meine Familie", sagte sie. Sowohl die Scheidung von Tom Brady (46), dem Vater ihrer Kinder Benjamin (13) und Vivian (10), als auch gesundheitliche Probleme ihrer Eltern hätten ihr zu schaffen gemacht. "Es war sehr viel auf einmal - in jedem Bereich meines Lebens. Ich hatte das Gefühl, wenn es regnet, dann gießt es in Strömen."

Die Familie stärke ihr jedoch grundsätzlich den Rücken, so die 43-Jährige. Allen voran Zwillingsschwester Patricia, die auch als ihre Managerin arbeitet. "Wir vertrauen uns, und wir wollen immer das Beste füreinander. Das ist unbezahlbar."

Auch ihren anderen Schwestern sowie den Eltern steht die gebürtige Brasilianerin sehr nahe. "Meine Familie ist alles für mich, und meine Schwestern sind meine besten Freundinnen, auch wenn wir manchmal unterschiedlicher Meinung sind." Familie, so Bündchen, sei "das, was uns unser Fundament gibt. Sie ist der beste Lehrer, und sie hilft uns, der zu werden, der wir sind".