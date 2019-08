View this post on Instagram

One of the most special moments I’ve shared with my kids was while breastfeeding. That special look you get, that feeling of connection is unlike anything I have ever experienced. I love how #breastfeedingawarenessmonth shines a light on the importance of breastfeeding. Yes, in the beginning it can be difficult, it can hurt (the cracks, bleeding, engorgement), but no matter how challenging, I would not change that experience for anything in this world. I feel blessed that I was able to nourish them in this way. Congratulations to all mamas out there for the effort that we put in, the ones who breastfeed, and those who could not and have had heartbreaking moments trying to. I celebrate all of you! 💕 🤱🏼💗 Um dos momentos mais especiais que compartilhei com meus filhos foi durante a amamentação. O olhar especial que você recebe e o sentimento de conexão são diferentes de tudo que já experimentei. Adorei a iniciativa do #mêsdaconscientizaçãosobreaamamentação, pois esclarece a importância da amamentação. Sim, no começo pode ser difícil, pode doer (as rachaduras, o sangramento, o ingurgitamento), mas não importa o quão desafiador, não mudaria essa experiência por nada neste mundo. Me sinto abençoada por poder nutri-los dessa maneira. Parabéns a todas as mães pelo esforço que colocam , não só aquelas que amamentaram, mas também aquelas que não puderam e tiveram momentos dolorosos tentando. Eu celebro todas vocês!