Erst mit Mama Gisele Bündchen nach Brasilien, dann mit Papa Tom Brady nach Europa: Die Kinder sollen trotz Trennung schöne Ferien erleben.

Model Gisele Bündchen (42) und ihr Ex-Mann Tom Brady (45) haben für die Sommerferien ihrer Kinder einen genauen Plan gemacht. Im Gespräch mit dem "People"-Magazin verriet der Football-Star, wer was mit Tochter Vivian Lake (10) und Sohn Benjamin (13) unternimmt. Es sind die ersten Sommerferien nach Verkündung der Scheidung im Oktober 2022.

Die Kinder reisen mit ihr nach Brasilien und danach mit ihm nach Europa

"Wir fahren morgen nach Disneyland, um zu feiern, denn es ist der letzte Schultag", sagte er bei der Präsentation seiner neuen Hertz-Werbekampagne. "Dann fahren sie mit ihrer Mutter für ein paar Wochen nach Brasilien." Gisele Bündchen stammt aus Brasilien und hat dort noch Familienangehörige. Nach ihrer Rückkehr nach Miami ist wieder Tom Brady an der Reihe: "Dann kommen sie mit mir nach Europa."

Es gebe also "viele gute Pläne", findet die Football-Ikone. "Diese Kinder haben einen wirklich guten Sommer vor sich." Zudem verriet Brady, dass sein Nachwuchs sehr aktiv und gerne in der Natur sei. Die Kinder würden in Miami oft am Strand und generell viel draußen sein. "Sie haben viele Dinge, die sie in ihrem Garten tun können. Es macht Spaß." Daneben verbrächten sie aber auch viel Zeit "an ihren Geräten", um Kontakt mit den verstreut lebenden Freunden und Verwandten zu halten. "Sie haben so viele Freunde und Cousins überall, also müssen wir sie mit unseren Geräten in Verbindung halten", erklärte Brady, "denn das ist die Art und Weise, wie wir uns alle im Moment verbinden".

Trennung nach 13 Ehejahren

Nach 13 gemeinsamen Ehejahren hatten die Stars im Oktober 2022 ihre Scheidung bekanntgegeben. Zuvor war immer wieder über Eheprobleme spekuliert worden. "Meine Priorität war immer und werden immer unsere Kinder sein, die ich über alles liebe", teilte das Model im Trennungs-Statement mit. Man habe sich einvernehmlich scheiden lassen. Mit der Schauspielerin Bridget Moynahan hat Brady außerdem noch Sohn Jack (15).