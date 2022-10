Sie beendete ihre Karriere bereits im Jahr 2015, er kündigte seinen Rücktritt an – hat aber nicht Wort gehalten: In der Ehe von Supermodel Gisele Bündchen und Footballspieler soll es schwer kriseln. Seit Monaten halten sich Trennungsgerüchte um das Paar, das seit Februar 2009 verheiratet ist. Nun sollen beide bereits Scheidungsanwälte engagiert haben, um Details zu klären. Es geht um viel Geld, zahlreiche Immobilien und die beiden gemeinsamen Kinder.

Gisele Bündchen wurde im Alter von 14 Jahren in einem McDonald's-Restaurant in São Paulo entdeckt. Kurz darauf belegte sie den zweiten Platz beim Modelwettbewerb "Elite Model Look" – der Startschuss für ihre Weltkarriere. Viele Jahre lang war die Brasilianerin das bestbezahlte Model der Welt.

Nach ihrem Abschied vom Laufsteg sagte Bündchen, sie wolle sich künftig auf andere Projekte konzentrieren und vor allem mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen. Auch weiteren Nachwuchs schloss sie damals nicht aus. Immerhin stammt sie selbst aus einer Großfamilie: Bündchen hat fünf Schwestern. Doch nun mehren sich die Anzeichen, dass ihre Ehe mit US-Football-Star Tom Brady nach 13 Jahren vor dem Aus steht.