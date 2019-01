"Wir Frauen sind Erzieher, wir haben unsere Kinder und unsere Partner, wenn wir Glück haben. Aber wir müssen auch unsere persönliche Erfüllung finden. Wir müssen unsere Träume verwirklichen, wir müssen sagen 'Ich kann das' und ich denke, wir sollten das Recht haben, es dann auch zu tun."

US-Schauspielerin Glenn Close (71) gewann am Sonntagabend den begehrten Golden Globe in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin - Drama" für ihre Performance in "Die Frau des Nobelpreisträgers". In ihrer bewegenden Dankesrede richtete sie eine Botschaft an alle Frauen - die unter anderem auf dem offiziellen Twitter-Account des Events zitiert wurde. Dafür erhielt die sichtlich gerührte 71-Jährige viel Applaus und zustimmendes Kopfnicken von ihren Schauspielkolleginnen im Publikum. In ihrer Ansprache wies sie zudem darauf hin, dass sie im September ihr 45-jähriges Jubiläum als Schauspielerin feiern werde.