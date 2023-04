Lijana Kaggwa war 2020 Kandidatin bei GNTM. Inzwischen hat sie ihren Verein "Love always wins" gegründet, mit dem sie in Schulen Workshops zum Thema Cybermobbing veranstaltet.

von Julia Mäurer Lijana Kaggwa war 2020 Kandidatin bei "Germany's Next Topmodel" – und stieg live im Finale aus. Während der Ausstrahlung der Show wurde sie massiv beschimpft, beleidigt und bedroht. Jetzt hat Kaggwa ein Buch geschrieben, über ihre Zeit bei GNTM, den Hass und ihr Engagement im Kampf gegen Cybermobbing.

Frau Kaggwa, schauen Sie die aktuelle Staffel von "Germany's Next Topmodel"?

Nein, ich schaue kein "Germany's Next Topmodel". Mit allem, was ich jetzt weiß, sehe ich das natürlich aus einem anderen Blickwinkel. Ich möchte das nicht unterstützen. Es fiel mir schon schwer, meine eigene Staffel zu schauen. Da habe ich ganz viel von nicht gesehen. Mit meinem Ausstieg aus dem Finale wollte ich mich ganz klar von dieser Show distanzieren.