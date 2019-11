Trauer um den taiwanesisch-kanadischen Schauspieler Godfrey Gao. Er starb in der Nacht auf Mittwoch in einem Krankenhaus in China, nachdem er bei Dreharbeiten zu der TV-Show "Chase Me" zusammengebrochen war. Das berichtet unter anderem "BBC" unter Berufung auf chinesische Medien sowie ein Statement des Show-Managements. Noch am Set seien "sofort lebensrettende Maßnahmen" eingeleitet worden, heißt es demnach. Die Ärzte würden von einem "plötzlichen Herztod" sprechen. Gao wurde nur 35 Jahre alt.

Ehe Gao als Schauspieler bekannt wurde, schrieb er in der Fashion-Branche Geschichte. Er war das erste asiatische Model, das von der Luxus-Marke Louis Vuitton gebucht wurde. Damals schrieb man das Jahr 2011. Zwei Jahre später gab er schließlich sein Filmdebüt, als er als Magnus Bane in dem Streifen "Chroniken der Unterwelt" zu sehen war. Seither wurde der Schauspieler regelmäßig für Film- und Fernsehrollen engagiert.