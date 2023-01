Er setzte sich gegen erfahrene Schauspieler wie Hugh Jackman, Bill Nighy und Brendan Fraser durch: Austin Butler hat bei den Golden Globes die Trophäe als bester Darsteller in einem Drama gewonnen. Der 31-Jährige verkörpert den King of Rock 'n' Roll in Baz Luhrmanns Filmbiografie "Elvis". In seiner Dankesrede sagte Butler unter anderem: "Oh Mann, mir fehlen die Worte. Ich bin im Moment einfach so dankbar. Ich bin in diesem Raum mit all meinen Helden. Brad [Pitt], ich liebe dich. Quentin [Tarantino], ich habe das 'Pulp Fiction'-Drehbuch ausgedruckt, als ich zwölf war. Ich kann nicht glauben, dass ich jetzt hier bin." Zudem bedankte er sich bei Lisa Marie und Priscilla Presley, die im Saal saßen. Für einige Irritationen unter den Zuschauern sorgte die Tatsache, dass Butler in seiner Dankesrede die Stimme von Elvis Presley imitierte, die er sich für den Film antrainiert hatte.

Mehr