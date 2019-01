Die Golden Globes 2019 läuten am kommenden Sonntag die Award Season in Hollywood ein. In diesem Jahr findet die Preisverleihung zum 76. Mal statt - und die Hollywood Foreign Press Association (HFPA) hat bereits jede Menge Promis angekündigt. So werden zum Beispiel die Stars aus "A Star Is Born", Bradley Cooper (43), Lady Gaga (32) und Sam Elliott (74) auf der Bühne zu sehen sein. Das Drama hat Chancen auf fünf Auszeichnungen.

Zwei Gewinner stehen schon fest

Zudem ist das Kommen von Antonio Banderas, Kristen Bell, Emily Blunt, Steve Carell, Olivia Colman, Adam Driver, Taron Egerton, Richard Gere, Danai Gurira, Anne Hathaway, Amber Heard, Nicole Kidman, Lucy Liu, Janelle Monae, Julianne Moore, Megan Mullaly, Bill Murray, Chris Pine, Amy Poehler, Gina Rodriguez, Maya Rudolph, Emma Stone, John David Washington und Rachel Weisz bestätigt. Sie werden zum Beispiel Preise übergeben oder Kategorien ankündigen.

Die 76. Golden Globe Awards werden am 6. Januar 2019 in Los Angeles verliehen. Durch die Preisverleihung führen in diesem Jahr der ehemalige "Grey's Anatomy"-Star Sandra Oh (47) und Comedian Andy Samberg (40). Zwei Preisträger stehen bereits fest: Hollywood-Star Jeff Bridges (69) erhält den Cecil B. DeMille Award für sein Lebenswerk, TV-Ikone Carol Burnett (85) bekommt einen Spezialpreis für ihre Verdienste im Fernsehen, den Carol Burnett Award.