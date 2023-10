Die Goldene Henne ist am Freitag verliehen worden. Für Preisträger Howard Carpendale gab es auf der Bühne einen Überraschungsmoment.

Am Freitagabend (13. Oktober) ist in Leipzig einmal mehr die Goldene Henne verliehen worden. Schlagersänger und Moderator Florian Silbereisen (42) hat im MDR durch die Preisverleihung geführt, die auch einige emotionale Momente zu bieten hatte.

Howard Carpendale: "So kenne ich dich, mein Sohn"

So hat etwa Howard Carpendale (77), nachdem er seine neue Single "Du bist das Letzte" sowie seine großen Hits "Ti Amo" und "Hello Again" auf der Bühne zum Besten gegeben hatte, die erste Goldene Henne des Abends erhalten. Die Trophäe, die er für sein Lebenswerk bekam, wurde ihm von keinem Geringeren als Sohn Wayne Carpendale (46) überreicht - ein Gänsehautmoment. Denn der deutsch-südafrikanische Schlagersänger hatte damit offenbar nicht gerechnet.

"Ich kann sagen, dass ich in 46 Jahren meinen Vater noch nie halbherzig auf der Bühne gesehen habe", sagte Wayne Carpendale sichtlich gerührt. "Ich wurde oft gefragt, wie es denn war, mit so einem Übervater aufzuwachsen, der immer weg war - du warst nie ein Übervater, du warst einfach nur mein Dad, mein bester Freund. Du warst und bist für mich immer da." Nach einer innigen Umarmung erklärte Vater Howard Carpendale anschließend: "Ich kann euch nur von ganzem Herzen sagen: Ich wusste nichts darüber. Ich wollte hier drei Lieder singen und das wars. Dass du dafür gekommen bist - so kenne ich dich, mein Sohn."

Die Gewinnerinnen und Gewinner

Neben Carpendale haben die Deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ("Sport"), Martina Hill (49, "Comedy"), die Biathletin Selina Grotian (19, "Aufsteigerin des Jahres"), Udo Lindenberg (77) und Apache 207 (25, "Musik") sowie Simone Thomalla (58, "Film & Fernsehen") in den Publikums-Kategorien abgeräumt.

Für weitere musikalische Highlights sorgten am Abend Johannes Oerding (41), Anastacia (55), Alexa Feser (43), Sasha (51), Santiano, Loi (20), Wincent Weiss (30), Michael Schulte (33) und Gregor Meyle (45).