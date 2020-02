Große Ehre für den Komiker Otto Waalkes (71). Am 21. März wird Waalkes im Rahmen der letzten großen Preisverleihung der Goldenen Kamera als "Comedy-Legende" geehrt. Er sei nicht nur der mit Abstand bekannteste Ostfriese, sondern "zweifelsohne einer der größten, deutschen Komiker und Entertainer", so die Redaktion in ihrer Begründung. Sein Witz sei zeitlos, frech aber niemals verletzend und seine Figuren Kult.

Die Goldene Kamera wird in diesem Jahr zum letzten Mal als klassische TV-Gala inszeniert und zur Primetime ab 20:15 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Man glaube aber weiterhin an die Marke und wolle sich in Zukunft anders ausrichten, heißt es in einer Stellungnahme. Zum Abschluss wird erneut Thomas Gottschalk (69) als Gastgeber durch den Abend führen und zahlreiche nationale und internationale Film- und Fernsehgrößen willkommen heißen.

Die Verleihung der Goldenen Kamera kam zuletzt auch aufgrund des Streiches der ProSieben-Moderatoren Joko Winterscheidt (41) und Klaas Heufer-Umlauf (36) im Jahr 2017 in Verruf. Damals schleusten sie einen Fake-Ryan-Gosling in die Show, den sie zuvor über eine ausgedachte Agentur den Veranstaltern als Hollywood-Star anboten, der sich angeblich zufällig in der Stadt befand.