Das jährliche Google-Ranking ist da! Was hat die Welt bewegt? Wonach wurde am meisten gesucht? Aufgeteilt in Rubriken wie "Persönlichkeiten", "Allgemeine Suchanfragen", "Verstorbene", "Filme" sowie "Musiker und Bands" geben die Google-Charts unterhaltsame Auskunft. Vor allem das Befinden und die Taten einer Dame scheinen die Menschen in diesem Jahr weltweit interessiert zu haben.

Von Hollywood in den Palast

Meghan Markle, mittlerweile Herzogin Meghan (37), ist die am häufigsten gegoogelte Person 2018. Die Ehefrau von Prinz Harry (36) hat in den vergangenen Monaten für reichlich Schlagzeilen gesorgt. Angefangen bei ihrer immer noch anhaltenden Familienfehde mit Vater Thomas (74) und Halbschwester Samantha Markle (53) über die Royal Wedding bis hin zu der frohen Baby-Nachricht. Sie und Prinz Harry erwarten im kommenden April ihr erstes Kind.

Weniger glorreich lief das Jahr für Demi Lovato (26, "Sorry Not Sorry"). Die Sängerin, die im Juli wegen einer angeblichen Überdosis in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste, landet hinter Herzogin Meghan auf Rang zwei. Es folgen Schauspieler Sylvester Stallone (72), YouTube-Star Logan Paul (23), Reality-TV-Star Khloé Kardashian (34), der brasilianische Staatspräsident Jair Bolsonaro (63), US-Richter Brett Kavanaugh (53) sowie Hailey Baldwin (22), Stormy Daniels (39) und Rapperin Cardi B (26).

Ein Jahr voller Emotionen

Auch bei den "Allgemeinen Suchanfragen" landet Meghan Markle unter den Top Ten auf Rang sechs. Das dieses Jahr am häufigsten gesuchte Schlagwort lautet jedoch "World Cup" (Weltmeisterschaft). 2018 fand die Fußball-WM in Russland statt, Frankreich ging als Sieger aus dem Turnier hervor. Die Plätze zwei, drei und vier haben nichts mit Sport zu tun. Sie gehen an die verstorbenen Künstler DJ Avicii (1989-2018) und Rapper Mac Miller (1992-2018) sowie an den ebenfalls verstorbenen Comic-Autor Stan Lee (1922-2018). Der Marvel-Streifen "Black Panther" rangiert auf Platz fünf.

Die drei bereits genannten Persönlichkeiten sind es auch, die bei den Todesfällen 2018 die meisten Suchanfragen erhalten haben. Der US-amerikanische Koch Anthony Bourdain (1956-2018) belegt Rang vier, gefolgt von US-Rapper XXXTentacion (1998-2018). Er wurde im Juni auf offener Straße ausgeraubt und angeschossen und erlag wenig später seinen Verletzungen. Die Top Ten komplettieren Physik-Genie Stephen Hawking, Designerin Kate Spade, Soulsängerin Aretha Franklin, die indische Schauspielerin Sridevi sowie Hollywood-Star Burt Reynolds.

Daniel Küblböck unter den Top Five

Obwohl es sich bei den Google-Charts um eine internationale Auswertung handelt, belegt Daniel Küblböck in der Rubrik "Musiker und Bands" den dritten Platz. Der 33-Jährige wurde durch die erste Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" bekannt und gilt seit dem 9. September 2018 als vermisst. Er soll über Bord des Kreuzfahrtschiffes "AIDALuna" gesprungen sein.

Vor Küblböck belegen die beiden Sängerinnen Demi Lovato und Cardi B (26, "Bodak Yellow") die Spitzenplatzierungen. Travis Scott (26) und Rick Ross (42) landen auf Platz vier und fünf. Abgeschlagen auf Platz zehn: der frischvermählte Nick Jonas (26).

Die Dezember-Hochzeit des ehemaligen Jonas-Brothers-Mitglieds mit Serien-Star Priyanka Chopra (36) hat es nicht in das diesjährige Google-Ranking geschafft. Dafür aber - welch Überraschung - jene von Herzogin Meghan und Prinz Harry. Die Royal Wedding am 19. Mai ist das am vierthäufigste gesuchte Nachrichten-Thema 2018. Der oberste Treppchenplatz geht erneut an den World Cup, gefolgt von Hurricane Florence und den Ergebnissen der US-Milliarden-Lotterie "Mega Millions".

Die meistgesuchten Filme

Für die meistgesuchten Filme 2018 hat Google ebenfalls eine Chartliste erstellt. Der Spitzenreiter: "Black Panther" mit Chadwick Boseman und Lupita Nyong'o. Es folgen "Deadpool 2" mit Ryan Reynolds, "Venom" mit Tom Hardy sowie "Avengers: Infinity War" und "Bohemian Rhapsody". "A Star is Born", das Liebesdrama mit Bradley Cooper und Lady Gaga landet auf Platz sechs. Komplettiert wird das Film-Ranking von "Die Unglaublichen 2", "The Nun", "A Quiet Place" und "Jurassic World: Fallen Kingdom".