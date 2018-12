Google hat auch 2018 wieder ausgewertet, welche Persönlichkeiten, Ereignisse oder unter anderem auch Schlagzeilen in Deutschland zu den Top-Aufsteigern des Jahres zählen. Besonders stark stiegen die Suchanfragen im vergangenen Jahr bei Daniel Küblböck an. So ist der 33-jährige Sänger, der seit Anfang September auf See verschollen ist, in der Kategorie "Persönlichkeiten" der am häufigsten gegoogelte Promi des Jahres. Auch bei den "Allgemeinen Suchbegriffen" rankt Küblböck sehr hoch auf Rang zwei - direkt hinter der Fußball-WM (Suchbegriff "WM").

Ebenfalls sehr angesagt ist Herzogin Meghan (37), die in der Persönlichkeiten-Liste auf dem zweiten Platz landet - vor Jan Ullrich (45), Hans-Georg Maaßen (56), Demi Lovato (26), Mesut Özil (30), Horst Seehofer (69), Tina York (64), Sylvester Stallone (72) und Ella Endlich (34).

Zudem wird die Herzogin bei den "Allgemeinen Suchbegriffen" gleich zweimal gerankt - auf Platz sieben steht ihr Name und auf der Zehn findet sich der Begriff "Hochzeit Harry Meghan". Auch bei den "Schlagzeilen" schneidet sie gut ab, denn dort landet "Hochzeit Harry Meghan" auf Rang drei. Hier schafft es ihre Schwägerin, Herzogin Kate (36), übrigens auch ins Ranking: "Kate Baby" liegt auf der Neun.

Die Menschen denken an Malle-Jens

Auch der Tod von Jens Büchner (1969-2018, "Pleite aber sexy") bewegte Deutschland. In der Kategorie "Abschiede" liegt Malle-Jens auf dem ersten Platz und bei den "Allgemeinen Suchbegriffen" auf Rang drei. Damit wurde im Verhältnis häufiger nach ihm gesucht, als beispielsweise nach dem ebenfalls verstorbenen Star-DJ Avicii (1989-2018), der bei den Abschieden hinter Büchner auf der Zwei landet und bei den "Allgemeinen Suchbegriffen" auf der Vier.

Weitere wichtige "Abschiede": Mac Miller (1992-2018), Stephen Hawking (1942-2018), Stan Lee (1922-2018), XXXTentacion (1998-2018), Martin Haas (1962-2018), Dieter Thomas Heck (1937-2018), Anthony Bourdain (1956-2018) und Aretha Franklin (1942-2018).

Wie? Wo? Was?

Auch bei den Fragen finden sich einige Prominente und Persönlichkeiten. So wurden beispielsweise häufig folgende Fragen gestellt: "Was ist mit Daniel Küblböck?", "Was hat Maaßen gemacht?", "Wo spielt Neymar?", "Wo ist Martin Schulz?", "Wie heißt der Sohn von Kate und William?", "Wie heißt die Mutter von Niki Lauda?", "Wie alt ist Thomas Müller?", "Wie heißt Bibis Sohn?" und "Wie alt ist Prinz Harry?".

Bei den trendigsten Serien des Jahres landet übrigens der Überflieger "Babylon Berlin" auf der Eins - vor "Bad Banks" und "Tannbach - Schicksal eines Dorfes". Es folgen "Haus des Geldes", "Altered Carbon", "The Good Doctor", "Young Sheldon", "Lost in Space", "Gestütt Hochstetten" und "Weissensee".