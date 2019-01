Baby-News bei den Ramsays: Fernsehkoch Gordon Ramsay (52) und Ehefrau Tana (44) erwarten in diesem Jahr ihr fünftes Kind. Die frohe Nachricht verkündeten die beiden mit einem Video auf Instagram. Darin zu sehen sind die bisherigen vier Kinder des Kochs: Megan (21), Matilda (17) und die zweieiigen Zwillinge Jack und Holly (19). Alle wünschen den Fans und Followern ein gutes neues Jahr. Im letzten Moment schwenkt die Kamera auf Mutter Tana, die glücklich ihren runden Babybauch in die Kamera hält. Ihr Bauchumfang deutet an, dass die Geburt nicht mehr lange auf sich warten lassen dürfte.

Im Jahr 2016 hatten Gordon Ramsay und seine Familie einen schweren Schicksalsschlag zu verkraften. Tana hatte eine Fehlgeburt. Wie die "Daily Mail" berichtet, habe diese Tragödie laut Ramsay die Familie einander nähergebracht. In einem Interview sagte der Starkoch damals: "Du realisierst, wie gut es dir geht und was du besitzt, wie glücklich du bist mit deinen verbleibenden Kindern und du erinnerst dich selbst daran, was du hast. Es hat den Familienzusammenhalt noch gestärkt." Gordon Ramsay ist bereits seit rund 22 Jahren mit Ehefrau Tana verheiratet.