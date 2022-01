Gottfried "Friedl" Würcher erlitt 2021 einen Herzinfarkt. Im Interview verrät er, wie er sein Leben seitdem verändert hat.

Im Juli 2021 sorgten sich die Nockis-Fans um Frontmann Gottfried "Friedl" Würcher (63): Der österreichische Sänger erlitt einen Herzinfarkt und meldete sich auf Instagram aus dem Krankenhaus. Ende September kehrte der 63-Jährige nach einer Reha zurück auf die Bühne. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verrät Friedl Würcher, dass es ihm mittlerweile wieder "sehr gut" gehe. Er habe "gelernt, dass die Gesundheit das größte Glück ist". Außerdem spricht er über das neue Nockis-Album "Ich will dich", das am Freitag (21. Januar) erscheint, sowie das 40. Bühnenjubiläum der österreichischen Schlagerband.

Ihr neues Album trägt den Titel "Ich will dich". Welche persönlichen Geschichten stecken hinter den Songs?

Gottfried "Friedl" Würcher: Ich bin als Sänger "nur" der Erzähler der Geschichte. Aber ich kann es gut nachvollziehen, dass viele Menschen sich wünschen, die Liebe fürs Leben kennenzulernen. Manche haben sie - ich denke, das ist eines der größten Glücksgefühle, das man sich wünschen kann.

Die Liebe spielt in den Songs eine zentrale Rolle. Wie wichtig ist Ihnen die Liebe in Ihrem eigenen Leben?

Würcher: Gerade in Zeiten wie diesen ist es wichtig, Liebe zu empfinden, aber auch Menschen an seiner Seite zu haben, denen man blind vertrauen kann. Ich persönlich habe gelernt, dass die Gesundheit das größte Glück ist.

2021 haben Sie einen Schicksalsschlag erlitten: einen Herzinfarkt. Wie geht es Ihnen heute? Müssen Sie seitdem besser auf sich aufpassen?

Würcher: Danke, es geht mir wieder sehr gut. Ich hatte ja mein Leben vor vielen Jahren total umgestellt. Bewusste Ernährung, viel Sport, kein Alkohol, keine Zigaretten... Dennoch kam der Herzinfarkt. Eigentlich überraschend und letztlich genetisch bedingt. Was ich geändert habe, ist, dass ich öfter zur Kontrolle gehe und mir öfter als bisher eine Auszeit gönne.

Ab September feiern Sie Ihr 40. Bühnenjubiläum. Was planen Sie alles für das Fest?

Würcher: Wir werden vom 16. bis 18. September 2022 in unserer Heimat Millstatt wieder Kärntens legendärste Schlagerparty, das NOCKISFEST, feiern. Als Gäste haben wir unter anderem Die Amigos, Bernhard Brink und die Juzis mit dabei. Das NOCKISFEST wird auch der Start unseres 40-jährigen Bühnenjubiläums sein.

Wie erinnern Sie sich an Ihre Anfänge und schließlich Ihren Durchbruch zurück?

Würcher: Wir sind damals vor 40 Jahren ins kalte Wasser gesprungen, haben unsere Berufe aufgegeben und alles auf eine Karte gesetzt. Begonnen hat es in der Schweiz, wo es viele Lokale mit Livemusik gab: 14-tägige Engagements, täglich fünf bis sechs Stunden auf der Bühne und oft für zwanzig Gäste. Das war hart - aber es war uns bewusst, dass es schwer wird. Der Durchbruch kam mit dem Wechsel zum Schlager. Mit Liedern wie "3 Finger aufs Herz" oder "Spiel nie mit dem Feuer" hatten wir mehr mediale Aufmerksamkeit und dadurch auch Konzerte, die uns nach Deutschland führten.

In der langen Zeit gab es sicher auch mal Tiefpunkte. Welche waren das und wie haben Sie sie überwunden?

Würcher: Wir haben bis zu 250 Auftritte pro Jahr und waren wenig zu Hause bei unseren Familien. Das war schon hart und natürlich nicht immer frei von Konflikten.

An welche Höhepunkte erinnern Sie sich besonders gerne zurück?

Würcher: Das erste Highlight war der Sieg bei der ZDF-Superhitparade am 30. November 1989 mit "Spiel nie mit dem Feuer", danach der Sieg beim Grand Prix der Volksmusik 2002 mit "Dort auf Wolke 7" und schließlich der Gewinn des wichtigsten österreichischen Musikpreises "Amadeus" im Jahr 2018 als erfolgreichste Interpreten Schlager/Volksmusik.

Sie sind Österreichs erfolgreichste Schlagerband. Sind Sie stolz auf diesen Titel? Wie wichtig ist Ihnen der Erfolg nach so vielen Jahren?

Würcher: Wir sind stolz, dass wir nun schon so lange erfolgreich sein dürfen, was wir letztendlich unserem treuen Publikum verdanken. Sie haben uns durch all die Jahre getragen und das ist nicht selbstverständlich!

Haben Sie jemals ans Aufhören gedacht?

Würcher: Natürlich kommen diese Gedanken. Musik war und ist mein Leben und tut mir auch gut. Deshalb möchte ich, solange es ein Publikum gibt, das unsere Musik hören möchte, und es mir dabei gut geht, auf der Bühne stehen.

Auf was freuen Sie sich besonders in Ihrem Jubiläumsjahr?

Würcher: Erhobenen Hauptes auf 40 meist wunderschöne Jahre zurückblicken zu dürfen und immer noch ein Teil der großen Schlagerfamilie zu sein.