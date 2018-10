Die Nachricht vom Unfalltod von Graciano Rocchigiani (1963 - 2018) hat die deutsche Sportwelt erschüttert. Der Ex-Boxweltmeister wurde in Italien von einem Auto überfahren, wie zuerst die "Bild" berichtete. Zahlreiche andere Sportler verabschiedeten sich nach dem Bekanntwerden der Nachricht teils rührend von "Rocky".

Der "Tiger" ist traurig

"Ich kann es nicht glauben! Er war immer der harte Hund - und dann so etwas", erzählt Ex-Boxprofi Dariusz Michalczewski (50) dem Blatt. Der "Tiger", der selbst zwei Mal gegen Rocchigiani angetreten war, erklärt weiter: "Am 8. Dezember sollte er mein Ehrengast bei einer Veranstaltung in Danzig sein. Oh, mein Gott - ich bin so traurig."

Auch Henry Maske (54) betrat zwei Mal gegen "Rocky" den Ring. "Eine sehr schmerzliche Nachricht. Er war ein großartiger Gegner, da hat man ein besonderes Empfinden, einen besonderen Schmerz", erklärt er gegenüber der "Bild". Die beiden seien zwar verschieden gewesen, "aber in gewissen Dingen hatten wir eine gemeinsame Ebene gehabt, in gewissen Dingen waren wir sehr ähnlich." Rocchigiani und Maske hätten gegenseitig Respekt füreinander gehabt.

Eine schlimme Nachricht

Andere Stars aus der Sportwelt meldeten sich via Twitter zu Wort. Die Tennislegende Boris Becker (50) schrieb: "Ruhe in Frieden Graciano Rocchigiani". Sein Kollege Nicolas Kiefer (41) erklärte ebenfalls auf dem Kurznachrichtendienst: "Was für eine traurige Nachricht! R.I.P. Rocky!"

"Was für eine traurige und schlimme Nachricht! RIP Graziano", stellte auch Moderator und Sportreporter Florian König (51) fest. Zudem meldete sich der Fernsehsender "Sport1", für den Rocchigiani als Box-Experte tätig war. Chefredakteur Dirc Seemann schreibt in einem Nachruf auf der Internetseite des Senders unter anderem, dass man "um einen authentischen Mann, der viele Mitarbeiter mit seiner unglaublichen Art erobert hat und der in unserer Redaktion innerhalb kürzester Zeit einen ganz, ganz festen Platz hatte", trauere.