Am 1. Oktober jährt sich der plötzliche Tod von Graciano "Rocky" Rocchigiani zum ersten Mal. Der ehemalige Box-Champion wurde von einem Auto erfasst und starb, als er eine Straße auf Sizilien überqueren wollte. Er wurde nur 54 Jahre alt. Beigesetzt wurde Rocchigiani auf dem Alten St. Matthäus-Friedhof in Berlin-Schöneberg.

Seine Tochter Janina Michalke aus seiner Ehe mit Christine Rocchigiani vermisst ihren Vater noch immer. "Ich denke in jeder Minute an ihn, es gibt keinen Tag, an dem das nicht so ist. Ich befinde mich immer noch in Trauer", sagte die 34-Jährige der Nachrichtenagentur spot on news.

Graciano "Rocky" Rocchigiani hinterlässt zwei weitere Kinder

Den ersten Todestag werde sie mit ihrer Mutter verbringen, mit der Rocchigiani von 1996 bis 2013 verheiratet war. Seit 2001 lebte das Paar allerdings getrennt. "Wir werden zu ihm ans Grab gehen." Seinen Tod könne sie bis heute nicht akzeptieren. "Ich habe ihn sehr geliebt".

Der 54-Jährige hinterlässt zwei weitere, kleine Kinder aus der Beziehung mit seiner italienischen Lebensgefährtin Santina. Auf Sizilien hatte sich Rocchigiani ein neues Leben aufgebaut. "Er war so glücklich dort unten", sagte seine Mutter Renate nach seinem Tod der "Berliner Zeitung".

In den achtziger und neunziger Jahren war Rocchigiani einer der besten Boxer seiner Gewichtsklasse. Er wurde Weltmeister im Supermittelgewicht und im Halbschwergewicht. Seine Karriere wurde jedoch auch immer wieder von Skandalen überschattet - zeitweise musste er sogar von Hartz IV leben. In Erinnerung bleiben vor allem seine Kämpfe gegen Henry Maske und Dariusz Michalczewski in den Neunzigern. Zuletzt war er als Experte für den TV-Sender Sport1 tätig.