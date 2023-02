© Kevin Mazur/Getty Images for The Recording Academy

von Malte Mansholt Bei der Grammy-Verleihung gab es am Sonntag einen peinlichen Moment zwischen einem Promi-Ehepaar. Der scheinbare Grund für den Zank: Ben Affleck soll seiner Frau zu mürrisch ausgesehen haben.

Es war ein großes Fest: Am Sonntag wurden in Los Angeles zum 65. Mal die Grammys verliehen. Mit einer großen Gala feierte die Branche ihren wichtigsten Musikpreis. Doch während Stars wie Beyonce oder das Duo aus Sam Smith und der Deutschen Kim Petras sich über ihre Preise freuen durften, leistete sich ein berühmtes Ehepaar einen kleinen Zank im Rampenlicht.

Jennifer Lopez und ihr einem halben Jahr zum zweiten Mal geheirateter Ehemann Ben Affleck hatten offenbar nicht die beste Stimmung. Ausgerechnet als Moderator Trevor Noah neben ihnen saß, kam es zu einem kleinen Wortgefecht. Der den ganzen Abend eher mürrisch aussehende Affleck wollte J.Lo gerade etwas ins Ohr flüstern, als diese sehr genervt von im wegzuckt und ihm etwas entgegen faucht. Erst danach bemerken die beiden, dass die Kameras auf sie gerichtet waren.

Was sagte J.Lo zu Affleck?

Seit dem rätselt das Internet: Was könnte die Sängerin ihrem Ehemann so vehement zu sagen gehabt haben? Die "Daily Mail" will es nun herausgefunden haben: Die britische Boulevard-Größe hatte dazu einen Lippenleser beauftragt. Dem zufolge soll die 53-Jährige von den Lustlosigkeit ihres Mannes gewesen sein. "Stopp! Schau mal freundlicher. Sieh motiviert aus", soll sie demnach aufgebracht zu ihm gesagt haben. Seine Antwort: "Das könnte ich tun."

Dass Affleck sehr offensichtlich wenig erfreut war, an der Veranstaltung teilzunehmen, war auch den Zuschauern schon aufgefallen. "Ben sieht aus, als wäre er gerade lieber beim Zahnarzt", feixte ein Zuschauer. "Ben, blinzle, wenn es dir gut geht", witzelte ein anderer. Dass die Kameras immer wieder draufhielten, freute die amüsierten Fans. "An diejenigen, die immer wieder drauf schalten, wie Ben Affleck immer verärgerter aussieht: Danke euch", freute sich ein Twitter-Nutzer.

Dass es zwischen dem Promi-Pärchen knirscht, hatten Beobachter schon länger vermutet. Das oft als "Bennifer" bezeichnete Paar hatte sich zuletzt bei einer Filmpremiere gezankt, auch dort hatte sich Affleck sichtlich unwohl gefühlt. Seine Frau versuchte diesem Eindruck mit einem Instagram-Post entgegenzuwirken. "Ich habe immer die beste Zeit mit meiner Liebe, meinem Ehemann", schrieb sie zu einem Foto. Bei Tiktok haben Fans vor exakt der gleichen Kulisse allerdings ein deutlich weniger liebevolles Pärchen eingefangen.

Quelle:Daily Mail, Twitter, Tiktok