Bereits zum 65. Mal wurden in der Nacht zum Montag in Los Angeles die Grammys verliehen. Der begehrte Musikpreis sorgte auch in diesem Jahr wieder für die ein oder andere Überraschung. Mit der deutschen Sängerin Kim Petras wurde die erste Transfrau ausgezeichnet, US-Sängerin Beyoncé erhielt insgesamt vier Grammys – und ist damit Rekordhalterin.

Aber nicht nur die Verleihung selbst war gewohnt unterhaltsam. Bereits auf dem roten Teppich hat sich das Who-is-who der Musikbranche versammelt. Mit aufregenden Outfits und interessanten Performances haben Prominente von Harry Styles bis Heidi Klum ihren Einstand auf der Preisverleihung gegeben. In der Bildergalerie zeigen wir Ihnen ein paar Eindrücke vom Red Carpet.

Moderiert wurde die Gala erneut von Comedian Trevor Noah – First Lady Jill Biden in goldenem Kleid verkündete die Siegerin in der Kategorie Song des Jahres und ehrte zudem einen Protestsong aus dem Iran gegen die Unterdrückung von Frauen. Harry Styles spielte seinen Hit "As it was" in einem silbernen Glitzer-Outfit und sah damit ein wenig aus wie ein Lametta-Baum. Insgesamt wurden dieses Jahr laut Veranstalter Grammys in 91 Kategorien vergeben werden.