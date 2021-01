Als diese schwedische Jugendliche binnen kürzester Zeit zu einer Weltberühmtheit wurde, war sie gerade mal 15 Jahre alt. Am dritten Januar 2021 wird Greta Thunberg nun volljährig - für die meisten Jugendlichen ein ganz besonderer Tag, doch an besonderen Ereignissen hat es im Leben der jungen Klimaaktivisten in den vergangenen drei Tagen wohl nicht gemangelt. Im August 2018 begann Greta jene freitäglichen Schulstreiks , aus denen heraus die Fridays-for-Future Bewegung wurde, die inzwischen in 135 Ländern vertreten ist. Um die Forderungen der Bewegung zu vertreten, sprach Greta bereits vor den Vereinten Nationen, dem britischen Unterhaus, und dem Weltwirtschaftsforum, um nur einige wenige Foren zu nennen. Neben vielen anderen hochrangigen Persönlichkeiten traf Greta den ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama, Papst Franziskus und die Präsidentin der UN-Generalversammlung Maria Fernanda Espinosa, um immer wieder unbeirrt ihre Botschaft an die Welt vorzutragen. "Sie haben meine Träume gestohlen und meine Kindheit, mit ihren leeren Worten. Und ich gehöre noch zu denen, die Glück hatten, aber es gibt Menschen, die leiden. Die Menschen leiden, weil komplette Ökosysteme kollabieren. Wir befinden uns am Anfang eines massiven Aussterbens, und sie reden nur über Geld und vom Märchen des unbegrenzten wirtschaftlichen Wachstums. Wie können Sie es wagen?" Was auch immer sich Greta als Geburtstagsgeschenk gewünscht hat - es dürfte sich leichter erfüllt haben, als die Forderungen, die sie an die Entscheidungsträger dieser Welt formuliert hat: die Erwärmung des globalen Klimas auf 1,5 Grad zu begrenzen.