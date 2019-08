Greta Thunberg (16) ist in New York! Die schwedische Klimaaktivistin hat das Ziel ihrer Atlantik-Überfahrt erreicht. "Angekommen", teilte Skipper Boris Herrmann (38) am Mittwochnachmittag via Instagram-Bild mit. Auch Greta selbst meldete sich inzwischen auf Instagram zu Wort und erklärte, dass sie auf Coney Island ankern, um Zoll- und Einreisekontrollen abzuwarten.

Greta startete am 14. August zusammen mit ihrem Vater Svante Thunberg (50), dem deutschen Segelsportler Boris Herrmann (38), Caroline von Hannovers (62) Sohn Pierre Casiraghi (31) und einem Filmemacher auf der "Malizia II" in See. Das Segelboot legte im britischen Plymouth ab und erreichte nun nach zwei Wochen New York. Thunberg war es wichtig, möglichst klimaneutral zu reisen, weswegen Flugzeug oder Dampfer keine Alternative für sie waren.

Die Schülerin will unter anderem am UN-Klimagipfel in New York im September und an der Weltklimakonferenz in Chile im Dezember teilnehmen.