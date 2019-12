Die 16-jährige Klimaaktivistin Greta Thunberg wird am heutigen Freitag auf dem Klimaweltgipfel in Madrid erwartet. Am Donnerstagabend bestieg sie in Lissabon einen Zug in Richtung der spanischen Hauptstadt. Ab 18 Uhr will sie dort auch bei einem Protestzug der von ihr ins Leben gerufenen "Fridays for Future"-Demonstrationen nahe des Prado-Museums teilnehmen. Das gab Thunberg über ihren Twitter-Account bekannt. Medienberichten zufolge werde auch Hollywoodstar Javier Bardem (50, "No Country For Old Men") bei dem Marsch erwartet.

Zuvor sei auch eine Pressekonferenz mit der jungen Schwedin geplant. Am vergangenen Montag war die UN-Klimakonferenz auf dem Messeplatz Feria de Madrid eröffnet worden und noch bis zum 13. Dezember dort stattfinden. Thunberg reiste auf einem rund drei Wochen langem Törn über den Atlantik an.