Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg (17) hat den neuen Preis für Menschlichkeit der portugiesischen Gulbenkian-Stiftung erhalten. Thunberg sei "eine der bemerkenswertesten Personen unserer Tage", die es geschafft habe, jüngere Menschen für den Kampf gegen den Klimawandel zu mobilisieren, heißt es unter anderem in der Begründung. Das Preisgeld in Höhe von einer Million Euro will die 17-Jährige aber nicht behalten.

Thunberg erklärte in einem Video auf Instagram, sie fühle sich "unglaublich geehrt" und sei sehr dankbar dafür, dass sie den Preis erhalte. Dies bedeute ihr sehr viel und sie hoffe, es könne ihr helfen, mehr Gutes für die Welt zu tun. Das Preisgeld in Höhe von einer Million Euro sei mehr als sie sich vorstellen könne. Sie wolle dieses für gemeinnützige Projekte spenden, die "die Klima- und Umweltkrise" bekämpfen: "Wir befinden uns in einem Klimanotfall" und ihre Stiftung werde so schnell wie möglich das gesamte Preisgeld spenden, "um Organisationen und Projekte zu unterstützen, die für eine nachhaltige Welt kämpfen", heißt es in ihrem Post.