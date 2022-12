von Eugen Epp Als der umstrittene Influencer Andrew Tate sich auf Twitter über sie lustig machte, holte Greta Thunberg zum Gegenschlag aus. Und traf den ehemaligen Kickboxer an seiner empfindlichsten Stelle.

Andrew Tate gehört zu den womöglich umstrittensten Influencern überhaupt. Der ehemalige Kickboxer fällt immer wieder mit chauvinistischen und frauenfeindlichen Sprüchen auf. Als wegen angeblichen Missbrauchs gegen ihn ermittelt wurde, sagte er beispielsweise: "Ich bin kein Vergewaltiger, aber ich mag die Vorstellung, einfach tun zu können, was ich will. Ich mag es, frei zu sein."

Auf den großen Social-Media-Plattformen ist Tate wegen Aussagen wie dieser gesperrt. Lange war er auch von Twitter verbannt, durfte aber wieder zurückkommen, nachdem Elon Musk die Plattform übernommen hatte. Nun verbreitet er seine Inhalte wieder dort – und hatte sich als neuestes Ziel seiner Angriffe Greta Thunberg ausgesucht. Doch die Klimaaktivistin war nicht um einen Konter verlegen.

Andrew Tate feindet Greta Thunberg auf Twitter an

Tate (3,3 Millionen Follower) wandte sich mit einem Tweet an Thunberg, in dem er mit seinen 33 Autos – unter anderem einem Bugatti und zwei Ferraris – prahlte. "Das ist nur der Anfang. Gib mir bitte deine E-Mail-Adresse, damit ich dir eine komplette Liste meiner Autos und deren enormen Emissionen schicken kann", schrieb Tate zu einem Foto von sich mit seinem Bugatti-Sportwagen.

Außerdem twitterte der 36-Jährige ein Video, in dem er Ausschnitte aus der Rede, die Greta Thunberg 2019 vor Staats- und Regierungschefs beim UN-Klimagipfel in New York gehalten hatte, gegen eigenen Videoschnipseln schneidet. Während Thunberg die Politiker anklagt, zu wenig gegen den Klimawandel zu tun, lacht Tate darüber, rast mit seinen Sportwagen über die Straße und steigt in seinen Privatjet.

Klima-Aktivistin reagiert schlagfertig

Man könnte es Greta Thunberg wohl nicht verdenken, hätte sie diese Provokationen einfach ignoriert. Doch die 19 Jahre alte Schwedin wollte es nicht dabei belassen. Etwa 24 Stunden nach Tates Tweets folgte ihr Konter. "Ja, bitte erleuchte mich", antwortete Thunberg, und fügte – wie Tate es verlangt hatte – eine E-Mail-Adresse an: "Schreib mir an smalldickenergy@getalife.com." Eine Anspielung auf das angeblich kleine Geschlechtsteil des Influencers – und eine Beleidigung, die einen Macho wie Tate besonders tief treffen dürfte.

Viele ihrer fast fünf Millionen Follower:innen halten das für genau die richtige Antwort. Thunberg habe mit ihrer eiskalten Reaktion die Erderwärmung aufgehalten, scherzte ein User. Die Schwedin ist für ihre Schlagfertigkeit auf Twitter bekannt – schon mit dem damaligen US-Präsidenten Donald Trump lieferte sie sich ein Wortgefecht.

Quelle: Greta Thunberg auf Twitter

Sehen Sie im Video: Greta Thunberg mobilisiert Aktivisten rund um die UN-Klimakonferenz in Glasgow. Während einer Demonstration skandiert sie in Fangesang-Manier, was sie von der aktuellen Klimaschutz-Politik hält.