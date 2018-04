Es ist wieder ein Junge! Am Montag hatte der inoffizielle Herold in London, mit bürgerlichem Namen: Tony Appleton, folgende Botschaft zu verkünden: "Buckingham Palace hat stolz bekanntgegeben die Geburt eines königlichen Prinzen an diesem St George's Day, im Jahr 2018. Gott schütze die Königin!" Zahlreiche Fans der Königsfamilie hatten sich vor dem St. Mary's Hospital versammelt. O-Ton Frau: "Wir sind seit 15 Tagen hier. Es ist ein wenig Erleichterung und eine Menge Aufregung. Das Kind kommt jedenfalls an einem großartigen Tag, St George's day. Das ist großartig für das Land. Das wird die Stimmung von allen verbessern." O-Ton Alter Mann: "Ich mache das schon sehr, sehr lange. Jedes Mal werde ich aufgeregt, jedes Mal brauchen wir ein neues Baby, um die älteren zu ersetzen. und es ist fantastisch. Immer, wenn ich komme - sind Sie auch so aufgeregt? Ich bin aufgeregt!" O-Ton Mann: "Ich war so erfreut, ich bin herumgelaufen und habe es jedem erzählt. Und natürlich freut es uns, dass es St George`s-Tag ist - unser Schutzheiliger!" Laut Palast wog der kleine Prinz bei der Geburt fast vier Kilogramm, sein Vater, Prinz William, sei bei der Geburt dabei gewesen. Das dritte Kind von William und Kate ist nun die fünfte Person in der Thronfolge - Nummer Eins als Thronfolger bleibt der Großvater des kleinen Jungen, Prinz Charles.