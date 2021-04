Moderator Günther Jauch hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das gab der Sender RTL nun bekannt.

"Wer wird Millionär"-Moderator Günther Jauch (64) hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das gab der Sender RTL nun bekannt. Am Donnerstag war bereits gemeldet worden, dass er krankheitsbedingt als Moderator der TV-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" (10. April, 20:15 Uhr) ausfallen werde. Zum "ersten Mal seit 31 Jahren".

Wer den 64-Jährigen in der "Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show" (seit 2018), so der Showtitelzusatz, am Samstag vertreten wird, ist noch nicht klar. In der nächsten Ausgabe der Sendung will Günther Jauch aber wieder am Start sein: "Ich bin zuversichtlich, dass ich bei der Sendung am 17. April wieder dabei bin", so Jauch. Die dritte Show der aktuellen Staffel wird am 24. April ausgestrahlt.