Bill und Tom Kaulitz haben erzählt, dass sie angeblich gemeinsam mit Günther Jauch feiern waren – und sich damit eine Klage eingebracht. Ein Schritt, den der TV-Moderator öfter geht.

Günther Jauch ist für seine klaren Worte bekannt. Der 66-jährige TV-Moderator nimmt nur selten ein Blatt vor den Mund. Auch bei seinem kürzlichen Auftritt im Podcast "Feelings" von Comedian Kurt Krömer sprach er offen – über seine rebellische Kindheit, seine Einstellung zur Klatschpresse und darüber, warum er die Kaulitz-Zwillinge verklagt hat.

Die Tokio-Hotel-Stars Bill und Tom Kaulitz (33 Jahre alt) haben den Moderator, der streng darauf achtet, dass sein Privatleben auch privat bleibt, mit einer Äußerung in ihrem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" verärgert.

Zwei Klagen pro Woche

Darin hätten die beiden von einer gemeinsamen Partynacht in Berlin mit Jauch berichtet und verschiedene Anekdoten erzählt. Darstellungen wie "Frauen um mich herum, ohne Ende" hätten Jauch dazu bewegt, sich rechtlich zu wehren.

Ein Schritt, den der Moderator offenbar recht häufig geht, wie er Gastgeber Kurt Krömer erzählt. Demnach verklage er im Schnitt zwei Mal die Woche Medien, meistens die Klatschpresse. Das koste ihn täglich 20 Minuten Lebenszeit. Zeit, die man anders investieren könnte – aber die wichtig sind, um für sein Recht einzustehen.

Günther Jauch als aufsässiges Kind

Den Hang zur Konfrontation hatte Jauch offenbar schon als Kind. Im Gespräch mit Krömer erzählt er auch Anekdoten aus seiner Kindheit, die das Bild eines "aufsässigen Kindes" zeichnen, wie Jauch sich selbst bezeichnet. Er habe stets die meisten Tadel und Verweise an der Schule gehabt.

Als er beispielsweise einmal nur zwei Punkte in Altgriechisch bekam, hielt er eine Rede, in der er sich an den Lehrer mit folgenden Worten wandte: "Ich möchte leistungsgerecht benotet werden. Ich möchte null Punkte haben." Die bekam er – und versaute sich damit letztendlich das Altgriechisch-Examen. So richtig geschadet hat das der Karriere von Jauch allerdings nicht.

Quelle: Podcast "Feelings"