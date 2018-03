Guido Maria Kretschmer (52) hat mal wieder alle Hände voll zu tun. Gerade veröffentlichte er seinen neuen Roman "Das rote Kleid", im Frühjahr startet seine neue Primetime-Show "Guidos Masterclass". Und nebenbei steckt der beliebte Designer auch noch mittendrin in seinen Hochzeitsvorbereitungen. Der 52-Jährige gibt seinem langjährigen Partner Frank Mutters (62) im September auf Sylt noch einmal das Ja-Wort. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erlaubt der 52-Jährige erste Einblicke in die Hochzeitsplanungen.

Der Hochzeitstermin rückt immer näher. Wie laufen die Vorbereitungen?

Kretschmer: Die Vorbereitungen laufen ganz gut. Es ist ein schönes Ereignis und ich freue mich sehr darauf. Ich glaube jeder Mensch der heiratet und die Hochzeit plant, merkt wie viel Arbeit das auch ist, aber auch wie viel Vergnügen. Es gibt auf jeden Fall noch viel zu tun, aber die Vorfreude ist riesig.

Lässt Ihnen Frank bei den Vorbereitungen freie Hand oder treffen Sie alle Entscheidungen gemeinsam?

Kretschmer: Wir planen alles gemeinsam, besprechen uns und finden eigentlich immer einen ganz guten Weg mit dem wir beide zufrieden sind. Wir sind uns aber auch bei vielem einig, wie sonst auch im Leben, sonst würde ich ihn ja nicht heiraten. Es ist wirklich schön, sich den großen Tag auszumalen und Pläne zu schmieden.

Können Sie uns schon ein paar Details verraten? Haben Sie schon Ihre Trauzeugen gewählt? Mit wie vielen Gästen rechnen Sie? Wer wird alles dabei sein?

Kretschmer: Es wird auf jeden Fall ganz bezaubernde Trauringe geben, die wir gemeinsam mit Christ Juweliere designt haben. Natürlich werden auch Trauzeugen und sehr viele Gäste dabei sein. Davon allerdings auch eine limitierte Anzahl, damit die Location nicht auseinanderbricht. Viele Menschen, die man vielleicht aus den Medien kennt, werden vor Ort sein, weil es meine Freunde sind. Aber es gibt auch Gäste, die aus unserem privaten Umfeld stammen und nichts mit der Öffentlichkeit zu tun haben. Das wird sicherlich eine tolle Feier, auf die wir uns sehr freuen.

Sie heiraten nach mehr als 33 Jahren Beziehung noch einmal die Liebe Ihres Lebens und auch beruflich jagt ein Erfolg den nächsten. Müssen Sie sich bei so viel Glück nicht manchmal kneifen?

Kretschmer: Kneifen muss ich mich da nicht. Ich empfinde das nicht so, dass alles immer perfekt ist. Es gibt auch Dinge, die ich auch nicht so perfekt mache und die aus meiner Sicht nicht so gut laufen, aber ich würde sagen es ist gut wie es ist und ich bin sehr dankbar. Ich nehme es bescheiden entgegen, dass mir viele Dinge gut gelingen, aber ich fände es auch okay, wenn es mal nicht so wäre. Ich kann mich immer noch für andere begeistern und freue mich oft mehr über den Erfolg der anderen als über meinen eigenen. Ich denke, solange das so ist, bin ich auf einem ganz guten Weg.