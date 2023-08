Guido Maria Kretschmer hat in einer bewegenden Instagram-Nachricht von seinem Vater Abschied genommen. Erich Kretschmer war vergangene Woche mit 87 Jahren gestorben.

Guido Maria Kretschmer hat seinen Vater verloren. Auf Instagram gab der bekannte Designer und TV-Moderator die traurige Nachricht bekannt und erinnerte mit bewegenden Zeilen an Erich Kretschmer, der mit 87 Jahren gestorben ist. "In der vergangenen Woche hat mein so geliebter Vater seine Flügel ausgebreitet und ist von uns gegangen", beginnt das Posting, in dem der 58-Jährige in warmen Worten von dem Verstorbenen spricht. "Mein Vater war voller Liebe, Gutmütigkeit und Herzlichkeit", schreibt er weiter. Er habe ihm immer gezeigt, dass man sehr glücklich durchs Leben gehe, wenn man anständig und liebevoll sei. Ein Rat, den Kretschmer in den Augen seiner Fans ganz sicher beherzigt hat.

"Alles, was ich bin, bin ich durch ihn, weil er das Gute in mir gepflegt hat. Ich werde dich so sehr vermissen, Papa", schließt der aus TV-Formaten wie "Shopping Queen" bekannte Designer sein Instagram-Posting, das von einem in Schwarz-Weiß gehaltenes Foto begleitet wird. Darauf ist Kretschmer mit seinem Vater Erich zu sehen.

Guido Maria Kretschmer: Sein Vater wurde bereits beigesetzt

Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung über den Tod Erich Kretschmers berichtet. Der Meldung zufolge hat die Beisetzung am Samstag in Kretschmers Heimatgemeinde bei Warendorf in Westfalen stattgefunden. Demnach wurde der Verstorbene im engsten Familien- und Freundeskreis beigesetzt.

Der "Bild"-Zufolge hat Guido Maria Kretschmer eine sehr enge Bindung zu seinen Eltern gehabt. "Es war nie ein Problem für sie, dass ich schwul bin", zitiert das Blatt den Designer. "Sie sind zwei Freigeister, ganz ohne Altlasten und sehr emotional."

Fashion Week Berlin Guidos Laufsteg-Highlights - und warum Männer Ohrringe tragen sollten 1 von 9 Zurück Weiter 1 von 9 Zurück Weiter In seiner Show auf der Berliner Fashion Week geht Guido Maria Kretschmer auf eine modische Reise mit dem Orientexpress - daher darf es auch bei den Männern ausgefallener sein, wie hier in einem rostfarbenen Glitzer-Anzug. Wenn es nach dem Designer geht, hört die Extravaganz dort noch lange nicht auf: "Der Ohrring ist wieder zurück." Der wurde schließlich auch in den 80ern von vielen Männern getragen, aber Achtung: "Das ist typabhängig." Riesige Tunnel seien aber in jedem Fall ein absolutes No-Go, sagte Kretschmer der DPA. Mehr

Auf Instagram sprachen zahlreiche prominente Follower ihr Beileid aus. "Mein aufrichtiges Beileid euch beiden", schreibt Adelsexperte Michael Begasse. "Im Herzen lebt er immer in Dir", ist Schauspielerin Tina Ruland überzeugt. Und Frauke Ludowig erinnert sich: "Ich durfte deinen Vater kennenlernen! Deine Eltern haben dir die besten Werte mit auf den Weg gegeben."

Quelle: www.instagram.com/guidomariakretschmer/, "Bild"-Zeitung