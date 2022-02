Guido Maria Kretschmer und Co. So verbringen die Stars ihren Valentinstag

Am Valentinstag wird es romantisch, auch bei den Stars. Guido Maria Kretschmer und Co. hinterlassen ihren Liebsten süße Worte auf Instagram.

Am 14. Februar werden süße Worte und liebevolle Gesten großgeschrieben, auch in der Welt der Promis. Designer Guido Maria Kretschmer (56) hat seinem Ehemann Frank Mutters (67) zum Valentinstag einen persönlichen Post auf Instagram gewidmet.

"Gestern. Heute. Für immer. Lang lebe die Liebe", schrieb er zu einem gemeinsamen Foto, das die beiden in noch jungen Jahren zeigt. Kretschmer und Mutters sind seit mehr als 35 Jahren ein Paar, 2018 gaben sie sich das Jawort. Auch bei diesen Stars war am Montag Romantik angesagt...

Sylvie Meis mit ihrem Niclas Castello

Moderatorin Sylvie Meis (43) hat mit ihrem Mann Niclas Castello (43) ein romantisches Candle-Light-Dinner samt schicker Abendgarderobe am Strand genossen. Davon veröffentlichte sie ein Video auf der Social-Media-Plattform, in dem das Paar Hand in Hand einen mit Kerzen und Rosen geschmückten Weg entlang spaziert. "My Valentine", schrieb Meis zu dem Clip. Die beiden haben 2020 in Italien geheiratet.

Rückblick bei David und Victoria Beckham

David Beckham (46) gratulierte gleich zwei seiner Liebsten zum Valentinstag: seiner Frau Victoria Beckham (47) und ihrer gemeinsamen Tochter Harper (10). Neben der Bilderreihe postete der ehemalige Fußballer eine Erinnerung an seine jüngste Tochter: "Harper, erinnere dich daran, dass dein Papa immer dein Valentin sein wird", schrieb er zu seinem Post. Auch seine Frau gratulierte ihm zum Tag der Liebe. Dafür teilte sie ein Foto von 1998. Das Bild sei an dem Tag entstanden, an dem sie von der Schwangerschaft mit Brooklyn Beckham (22) erfahren hätten. Das berühmte Paar heiratete 1999 und hat vier Kinder.

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis strahlen

Daniela Katzenberger (35) gibt in ihrem Posting Singles etwas mit auf den Weg. "Kaffee-Liebe zählt auch, oder Kuchen, Couch, Pizza", schrieb sie zu dem Schnappschuss mit Ehemann Lucas Cordalis (54). "Gönnt euch heute was Schönes und genießt die Liebe." Auf dem Bild lächeln sich die beiden verliebt an. Ihr Liebster teilte dasselbe Bild mit seinen Fans und wünschte "allen Verliebten einen schönen Valentinstag". Katzenberger und Cordalis sind seit 2016 verheiratet und haben eine gemeinsame Tochter.

Das Hollywood-Traumpaar Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones

Die Hollywood-Stars Michael Douglas (77) und Catherine Zeta-Jones (52) sind schon seit 2000 verheiratet und gelten als das Traumpaar schlechthin. Zum Valentinstag gratulierten sie sich gegenseitig auf Instagram: Douglas teilte dafür ein Bild, auf dem die beiden in Abendgarderobe zu sehen sind: er im schwarzen Smoking, sie im goldenen Paillettenkleid. Beide blicken sich verliebt in die Augen. Zeta-Jones entschied sich für ein gemeinsames Urlaubsbild. Beide tragen weiße Sommer-Outfits. Dazu schrieb sie: "Schönen Valentinstag an meinen Schatz! Liebe dich."

Cheyenne Ochsenknecht: "Schönen Valentinstag an meinen zukünftigen Ehemann"

Cheyenne Ochsenknecht (21) wünschte ihrem Verlobten Nino einen schönen Valentinstag. Dafür teilte sie Selfies der beiden. Für ihren "zukünftigen Ehemann, besten Freund und besten Vater der Welt" zog sie auf einen Bauernhof in der Steiermark, auf dem auch ihre gemeinsame Tochter Mavie groß werden soll. Die drei werden schon bald in der neuen Reality-Serie "Diese Ochsenknechts" bei Sky zu sehen sein. Ochsenknecht ist im Februar zudem bei "Let's Dance" dabei.