Gunter Gabriel (1942-2017) hat offenbar einen großen Schuldenberg hinterlassen. Tochter Yvonne Koch (51) habe als einziges von vier Kindern das Erbe angetreten, wie sie "Bild" sagte: "Ich habe das getan, weil ich sein Lebenswerk retten will - seine 800 Songs. Wenn ich es abgelehnt hätte, hätte ich keine Rechte mehr daran." Der Country-Sänger habe "einen finanziellen Schrotthaufen hinterlassen", wird die 51-Jährige zitiert. Gläubigern biete Koch demnach private Gegenstände ihres Vaters im Tausch gegen Schuldenerlass an, heißt es in dem Blatt. Ausgefallene Gabriel-Konzerte wolle sie mit ihren Kindern und dem Gabriel-Gitarristen Peter Rehak (69) nachholen.

Gunter Gabriel ist im Juni 2017 im Alter von 75 Jahren an den Folgen eines Treppensturzes gestorben. In den 70er Jahren feierte der Sänger mit dem Song "Er ist ein Kerl (Der 30 Tonner Diesel)" erstmals einen Erfolg in den Charts. Es folgten Lieder wie "Hey Boss, ich brauch mehr Geld" oder "Wanted Man (Ich werd gesucht in Bremerhaven)". Neben seinen eigenen Songs wurde er indirekt auch durch Lieder anderer Künstlerkollegen verewigt. Er schrieb Hits wie "Wenn du denkst, du denkst" für Juliane Werding, "Ich trink auf dein Wohl, Marie" für Frank Zander oder "Das wäre John nie passiert" für Wencke Myhre.

Später folgte Gunter Gabriels Absturz: finanzielle Probleme, Schulden, vier gescheiterte Ehen, Alkoholprobleme. Damit blieb auch der Erfolg als Musiker aus, neue Hits produzierte er nicht mehr. Erst 2009 hatte er die rettende Idee. Gabriel bot Wohnzimmerkonzerte an, ließ sich für knappe 1.000 Euro von Fans ins eigene Heim holen. 2013 sagte er der Zeitung "B.Z.": "Die Wohnzimmerkonzerte haben mein Leben gerettet." Er bekam einen neuen Plattendeal angeboten, schrieb ein Buch und stand als Johnny Cash auf der Bühne. Im Januar 2016 war er zudem Kandidat im Dschungelcamp.