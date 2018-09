Zum Dahinschmelzen: Popsängerin Gwen Stefani (48, "This is what the truth feels like") hat auf Instagram ein Video gepostet, in dem zu sehen ist, wie ihr Country-Star Blake Shelton (42) ein Ständchen singt. "Ich bin so dankbar", schreibt die Sängerin zu dem Video, in dem sie selbst ihren Freund dabei filmt, wie er in einem Tourbus sitzt, Gitarre spielt und seinen Song "Turnin' me on" zum Besten gibt.

Stefani verfolgt das romantische Ständchen des Country-Sängers wie ein verliebter Groupie. Zwischendurch wirft auch er seiner Freundin immer wieder verliebte Blicke zu. In ihrer Instagram Story verrät die 48-Jährige dann noch, dass der Liebessong ihr gewidmet ist. "Es ist verrückt", sagt sie grinsend in die Kamera. Unter dem geposteten Video fordern die Fans eine baldige Hochzeit der beiden. "Blake worauf wartest du?", schreibt zum Beispiel jemand. Das Paar ist seit Herbst 2015 liiert.