Gwen Stefani (49, "Hollaback Girl") war kürzlich Gast in der US-amerikanischen "Today Show" mit Maria Shriver (63). Auf Instagram postete sie ein Foto mit der Moderatorin und schrieb darunter: "Danke für die Einladung!" In der "Today Show" sprach sie unter anderem über die zuletzt gestartete 17. Staffel der US-amerikanischen Ausgabe von "The Voice", in der sie neben ihrem Lebensgefährten Blake Shelton (43) als Coach dabei ist.

"Ich bin so besessen von Blake Shelton, dass ich alte Interviews mit euch angeschaut habe", erzählte Stefani im Gespräch. Die Crew der Morningshow habe Shelton so viel früher gekannt als sie selbst. Die Sängerin habe damals nicht gewusst, wer er überhaupt sei. "Ich hätte in meinen wildesten Träumen nie gedacht, dass ein Cowboy und ein Ska-Mädchen aus Anaheim zusammen abhängen würden, aber es funktioniert perfekt. Wir haben so viel Spaß und fühlen uns einfach so gesegnet, an diesem Punkt unseres Lebens zu sein."