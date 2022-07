Gwen Stefani und Blake Shelton lernten sich 2015 als Coaches bei der US-Ausgabe von "The Voice" kennen.

Gwen Stefani richtet rührende Worte an ihren Ehemann Blake Shelton. Das Paar feierte am Sonntag seinen ersten Hochzeitstag.

Gwen Stefani (52) und Blake Shelton (46) feierten am Sonntag ihren ersten Hochzeitstag mit einem romantischen Foto- und Video-Rückblick auf Instagram. Die Sängerin richtete darin gefühlvolle Worte an ihren Ehemann.

Süße Liebesbekundung auf Instagram

"Ein Jahr hinter uns, für immer vor uns", schrieb die 52-Jährige zu einem Video auf Instagram, das verschiedene Kuss-Szenen auf der Hochzeit des Paars zeigt. Das Video hinterlegte sie mit dem Song "Can't Help Falling In Love" von Elvis Presley (1935-1977).

Stefani und Shelton heirateten auf einer Ranch

In dem Video ist auch die Kapelle auf Sheltons Ranch in Tishomingo zu sehen, in der sich die beiden Musiker vor genau einem Jahr das Jawort gegeben haben. Darauf folgen mehrere zärtliche Momente, unter anderem bei ihrem Hochzeitstanz.

Blake Shelton postete eine Stunde später ebenfalls ein Foto der Hochzeitsfeier, das Gwen Stefani und ihn beim Tanzen zeigt. "Fröhlichen Jahrestag an die Frau, die meine Welt zum Laufen bringt", kommentierte er seinen Post. "Deinetwegen war dieses Jahr das Beste meines Lebens. Ich liebe dich!!!! Danke, dass du Ja gesagt hast!"

Blake Shelton ist ihr "Traummann"

Die Sängerin antwortet prompt darauf: "Mein Traummann - danke Gott!!!!". Auch in den Stories des glücklichen Ehepaars sind süße Liebesbekundungen und gegenseitige Verlinkungen zu sehen.

Die beiden Stars feierten ihre Hochzeit am 3. Juli 2021 mit etwa 40 ihrer engsten Freunde und Familienmitglieder, darunter auch "The Voice"-Co-Star und Moderator Carson Daly (49).

Gwen Stefani trug an diesem besonderen Tag nicht nur eines, sondern gleich zwei maßgeschneiderte Brautkleider der Designerin Vera Wang (73). Ihr Schleier war mit den Namen ihrer drei Söhne aus ihrer ersten Ehe mit Gavin Rossdale (56), Kingston (16), Zuma (13) und Apollo (8), sowie ihrem und Sheltons Namen von Hand bestickt.

Gwen Stefani und Blake Shelton lernten sich 2015 als Coaches bei der US-Ausgabe von "The Voice" kennen. Im Oktober 2020 hielt der Country-Star dann um die Hand der Sängerin an. Für ihn ist die Heirat mit Gwen Stefani bereits die dritte Ehe.