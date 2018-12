"Ihr werdet eine Therapie brauchen. Ich denke, allein dadurch dass die Serie endet, wird die ganze Welt professionelle Hilfe brauchen."

Gwendoline Christie (40, "Star Wars: Die letzten Jedi") scherzt über das Finale von "Game of Thrones", das nächstes Jahr über die TV-Bildschirme flimmert. Die 40-Jährige, die in der Serie Brienne von Tarth spielt, sagte "E!News", dass es auch für die Schauspieler nicht einfach sei: An keinem sei es spurlos vorüber gegangen, dass so etwas "unglaublich Wichtiges für uns alle" zu Ende geht. Die letzte, achte Staffel von "Game of Thrones" läuft ab April im TV.