Anfang des Jahres erregte Gwyneth Paltrow die Gemüter, als sie ihre Duftkerze "This Smells Like My Vagina" vorstellte. Die Kerze aus ihrem Lifestyle-Imperium "Goop" war blitzschnell ausverkauft und bescherte Paltrow einen überaus gelungenen Marketing-Gag. Und weil das so gut funktionierte, legt der Hollywood-Star jetzt nach: Mit ihrem neuesten Produkt "This Smells Like My Orgasm" erweitert die 47-Jährige ihr Sortiment. Die Orgasmus-Kerze präsentierte die Schauspielerin nun im Video-Interview mit US-Talkmaster Jimmy Fallon.

Orgasmus-Duftkerze von Gwyneth Paltrow

Im Laufe des Gesprächs kam Fallon auf Paltrows Unternehmen und natürlich auch auf die berüchtigte Duftkerze zu sprechen. "Du bist immer irgendwie in den Nachrichten, und die einzige große Sache, die ich gesehen habe, war das mit dieser Kerze," sagte der 45-Jährige. Paltrow betonte, dass das begehrte Produkt wieder auf Lager sei, falls Fallon es kaufen wolle.

Sie empfahl dem Moderator allerdings die neue Duftkerze mit dem Namen "This Smells Like My Orgasm". "Das könnte eher etwas für dich sein. Das könntest du deiner Frau schenken", sagte Paltrow. Dass die Schachtel der Kerze zusätzlich mit Feuerwerkskörpern dekoriert ist, sorgte bei Fallon für großes Gelächter. Die neue Duftkerze kostet wie das Vorgänger-Modell 75 Dollar und ist über den "Goop"-Shop erhältlich. Auch hier dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis das Produkt vergriffen ist.