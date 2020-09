Gwyneth Paltrow hat in einem Interview offenbart, dass ihr Verhältnis zu Ex-Mann Chris Martin heute besser sei als in ihrer gemeinsamen Ehe.

Schauspielerin und Unternehmerin Gwyneth Paltrow (47) hat in einem Interview mit Kollegin Drew Barrymore (45) in deren Talkshow verraten, dass ihr Verhältnis zu Ex-Mann Chris Martin (43) heute besser sei, als in ihrer gemeinsamen Ehe (2003-2016). "Wir haben diese Vorstellung, dass wir nach einer Trennung die Dinge, die wir am anderen einmal geliebt haben, nicht mehr lieben können, aber das stimmt nicht", erklärt Paltrow. Das interessante an dem Prozess sei gewesen, dass nach der Scheidung "mein Verhältnis zu Chris heute besser ist, als es noch in unserer Ehe war, deshalb glaube ich, dass man es schaffen kann", sagt Paltrow, die seit 2018 mit Brad Falchuk (49) verheiratet ist.

Mit dem Coldplay-Frontmann Chris Martin hat die 47-Jährige Tochter Apple (16) und Sohn Moses (14). "Du endest eine Ehe, aber du bist immer noch gemeinsam Teil einer Familie. Das wird für immer so sein", erklärt Paltrow weiter. Und wie sieht die gemeinsame Erziehung der beiden aus? "An manchen Tagen ist es nicht so toll, wie es aussieht. Wir haben auch gute und schlechte Tage, aber es funktioniert, weil wir immer das Beste für die Kinder wollen." Auch während der Trennung seien sich die Eltern einig gewesen, dass sie die Kinder möglichst nicht traumatisieren wollten und schlossen einen Pakt, um gemeinsam Familienzeit verbringen zu können. "Auch wenn du den anderen einmal nicht sehen willst, schaust du dir gegenseitig in die Augen, lächelst und umarmst dich."