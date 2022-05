In einem Podcast hat Gwyneth Paltrow über den "harten" Trauerprozess gesprochen, den sie nach dem frühen Tod ihres Vaters durchlebt hat.

Gwyneth Paltrow (49) war gerade einmal 30 Jahre alt, als sie ihren Vater Bruce Paltrow (1943-2002) verloren hat. Der Film- und Fernsehproduzent, der die Karriere der Schauspielerin maßgeblich geprägt hat, verstarb im Oktober 2002 im Alter von nur 58 Jahren durch die Folgen seiner Krebserkrankung. In dem Podcast "By the Light of the Moon" hat die Oscarpreisträgerin nun offen über den Trauerprozess gesprochen.

Körperlich sei es so gewesen, "als würde es mich zerreißen", erinnert sich Paltrow. Nach der Beerdigung habe sie in London gelebt. Dort sei sie eines Nachts aufgewacht "und ich dachte, ich hätte einen Herzinfarkt", erklärt sie. "Der einzige Grund, warum ich nicht den Notdienst gerufen habe, ist, weil ich nicht wusste, dass man in England 999 wählt, in Amerika ist es 911. Ehrlich gesagt, ich dachte, ich würde sterben. Es war wirklich, wirklich hart."

"Ich weiß nicht, wie wir es überstanden haben"

Im ersten Jahr nach dem Tod ihres Vaters sei sie "ziemlich durcheinander" gewesen. "Ich weiß nicht, wie wir alle es überstanden haben, meine Mutter, mein Bruder und ich. [...] Du versuchst einfach, deine Trauer zu verarbeiten und weiterzumachen", so Paltrow. Sie sei traurig, dass ihr Vater heute nicht mehr Teil ihres Lebens ist. Sein früher Tod habe sie jedoch inspiriert, ihre Lifestyle-Marke Goop zu gründen. Seither setze sich Paltrow intensiver mit Ernährung, Umwelt und Gesundheit auseinander.

Hilfe bei Depressionen und Suizidgedanken bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111