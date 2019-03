"Es ist dein Geburtstag, aber es fühlt sich an, als ob du das Geschenk bist. Nicht nur für mich, Izzy und Brody, sondern auch für alle, die das Glück haben, dich zu kennen und lieben zu können. Du bist mein Fels, mein wahrer Norden, meine Lieblingsperson zum Essen und Reisen. Du bist ein wahrer Freund. Du willst nur das, was am besten ist. Du hilfst mir immer, das zu sehen, was ich nicht kann. Ich bin so glücklich, dass du geboren wurdest, Brad Falchuk. Ich liebe dich über alles."

Mit diesen liebevollen Worten hat Gwyneth Paltrow (46, "Emma") ihrem Mann Brad Falchuk (48) zum Geburtstag gratuliert. Via Instagram postete die Schauspielerin ein gemeinsames Pärchen-Selfie und lässt ihre Fans an ihrem Liebesglück teilhaben: "Wirklich wahre Liebe", kommentiert eine Userin. Die Beiden sind seit 2014 offiziell ein Paar und haben im September 2018 geheiratet. Beide bringen Kinder aus ihren früheren Ehen mit in die Beziehung, führen aber dennoch ein harmonisches Leben mit ihrer Patchworkfamilie.