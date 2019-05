"Alles Gute zum 15. Geburtstag, mein Engel. Ich werde nie in Worte fassen können, wie sehr ich dich liebe. Du bist so stark und so gut und so verdammt lustig und soooo großartig, innerlich wie äußerlich. Ich bin die stolzeste Mama aller Zeiten."

Gwyneth Paltrow (46, "Iron Man 3") hat ihrer Tochter Apple Martin zum 15. Geburtstag gratuliert. In ihrem süßen Instagram-Post ist ein Bild von Apple zu sehen, auf dem sie eine Rose im Mund hat. Allerdings gibt es auch noch ein zweites Bild, um zu beweisen, dass ihre Tochter ihr erlaubt habe, das Bild zu posten. Diese hatte sich nämlich im März in einem Instagram-Kommentar darüber beschwert, dass Paltrow immer ungefragt Abzüge von ihr ins Netz stelle. Da dieses Bild "von Apple genehmigt" ist, haben Mutter und Tochter in dieser Causa inzwischen wohl zusammengefunden.